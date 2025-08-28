Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Российский игрок «Кайрата»: «Рахимов мне говорил, что я не футболист»

Российский игрок «Кайрата»: «Рахимов мне говорил, что я не футболист»

Сегодня, 10:12
4

Защитник «Кайрата» Егор Сорокин рассказал о конфликте с главным тренером «Рубина» Рашидом Рахимовым.

«Рахимов и спортивный директор «Рубина» Константин Дзюба – это люди, которым я оказался не нужен. В первый же мой день в «Рубине» Рахимов сказал мне: «Мы тебя тут не ждали». У меня – своя дорога, у него – своя. Рахимов мне говорил, что я – не футболист. А я доказываю ему обратное», – сказал Сорокин.

  • Защитник был подопечным Рахимова в «Рубине» с сентября 2023-го по март 2024 года.
  • 29-летний Сорокин провел за «Кайрат» 8 матчей в отборочных раундах Лиги чемпионов сезона-2025/26. В них он заработал 1 пенальти, реализованный партнером по команде, а также забил 2 послематчевых 11-метровых.

Еще по теме:
Тренер «ГазМяса» предложил свои услуги «Кайрату» 2
Реакция Канчельскиса на выход «Кайрата» в Лигу чемпионов 2
В Казахстане прервали свадебное торжество, чтобы посмотреть серию пенальти «Кайрата» 5
Источник: Sport24
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Рубин Кайрат Сорокин Егор Рахимов Рашид
Рекомендуем
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Skull_Boy
1756367610
Ой все звЯзду понесло, где случайно попали в финальный этап, а теперь языком можно чесать и где ты раньше был звЯзда, и почему тогда за 210 минут с Селтиком постоянно шкерились во вратарской и не провели ни одной толковой атаки звЯзда
Ответить
FFR
1756367671
Бывает...
Ответить
4ekucT911
1756369980
ой блин, ну все, волей судьбы попал в лч, теперь на каждом углу будет высирать херню из своего орального отверстия. а не попал бы, так и остался ноунеймом и антифутболистом.
Ответить
Главные новости
Медведев сказал, откажется ли «Зенит» от трансферов легионеров
11:53
«Локомотив» отказался продать Батракова в Саудовскую Аравию
11:43
1
Российский игрок «Кайрата»: «Рахимов мне говорил, что я не футболист»
10:12
4
«Фиорентина» приняла решение по кандидатуре Даку
10:01
Названы две страны, которым РФС предложил сыграть со сборной России
09:23
Аршавин сказал, кто перевернул ход матча «Балтика» – ЦСКА
09:09
2
Назван размер зарплаты Эль-Каруани в «Спартаке»
08:59
3
Португальский защитник отказался от перехода в «Спартак»
08:48
Мостовой – о критиках Станковича: «Где вы? Выходите на связь»
08:25
9
Аршавин назвал «левейшими» половину пенальти за игру рукой в РПЛ
08:10
17
Все новости
Все новости
Мостовой – о «Пафосе» в Лиге чемпионов: «Были бы в составе киприоты, когда-нибудь они бы вышли? Да никогда!»
09:33
2
Сформированы корзины для жеребьевки общего этапа ЛЧ-2025/26
01:11
1
Стали известны все участники общего этапа Лиги чемпионов-2025/26
Вчера, 23:59
13
Тренер «ГазМяса» предложил свои услуги «Кайрату»
Вчера, 22:25
2
Азербайджанский «Карабах» вышел в основной этап Лиги чемпионов
Вчера, 21:47
3
Реакция Канчельскиса на выход «Кайрата» в Лигу чемпионов
Вчера, 20:03
2
ВидеоВ Казахстане прервали свадебное торжество, чтобы посмотреть серию пенальти «Кайрата»
Вчера, 15:07
5
ФотоНовый мяч для Лиги чемпионов
Вчера, 12:23
1
Тренер «Кайрата» до выхода в основу ЛЧ работал продавцом обуви
Вчера, 10:59
6
ФотоТикнизян расплакался после вылета «Црвены Звезды» из Лиги чемпионов
Вчера, 10:26
21
«Кайрат» – после выхода в основу ЛЧ: «Едем за «Реалом»!»
Вчера, 10:07
ВидеоАлматы не спали и гуляли после выхода «Кайрата» в основу Лиги чемпионов
Вчера, 09:02
1
ВидеоТренер «Кайрата» – после выхода в основу ЛЧ: «Заварили мы кашу, ребят»
Вчера, 08:29
Известна сумма, которую уже заработал «Кайрат» за выход в основной этап ЛЧ
Вчера, 00:27
2
Заполярный клуб с российским вратарем вышел в основной этап Лиги чемпионов
Вчера, 00:04
4
Клуб с российским владельцем и экс-тренером «Спартака» вышел в основной этап Лиги чемпионов
26 августа
2
Лига чемпионов. «Кайрат» в серии пенальти выбил «Селтик» и вышел в основной этап
26 августа
12
Акинфеев рассказал о переживаниях из-за антирекордной серии в ЛЧ
20 августа
6
Чалов, Оздоев и еще 5 россиян заявлены на матчи решающего раунда отбора еврокубков
19 августа
Россия потеряла одну позицию в таблице коэффициентов УЕФА
15 августа
Определились все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов
13 августа
3
Ямаля и Левандовского наказали за нарушение правил допинг-контроля
8 августа
9
Моуринью – сопернику о домашней игре в Стамбуле: «Добро пожаловать в ад»
7 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов
4 августа
2
Глушенкову посоветовали «перестать строить из себя девочку»
30 июля
15
4 россиянина заявлены на 2-й отборочный раунд Лиги чемпионов
21 июля
УЕФА внес изменения в жеребьевку еврокубков
8 июля
1
5 россиян заявлены на 1-й отборочный раунд Лиги чемпионов
8 июля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 