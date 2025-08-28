Российский игрок «Кайрата»: «Рахимов мне говорил, что я не футболист»

Защитник «Кайрата» Егор Сорокин рассказал о конфликте с главным тренером «Рубина» Рашидом Рахимовым.

«Рахимов и спортивный директор «Рубина» Константин Дзюба – это люди, которым я оказался не нужен. В первый же мой день в «Рубине» Рахимов сказал мне: «Мы тебя тут не ждали». У меня – своя дорога, у него – своя. Рахимов мне говорил, что я – не футболист. А я доказываю ему обратное», – сказал Сорокин.