Сорокин: «Рахимов не видит меня в «Рубине», на сборы не еду»

Защитник «Рубин» Егор Сорокин анонсировал уход из родного клуба.

«Летом на меня вышел «Рубин» и проявил активную заинтересованность, мы быстро договорились. Руководство казанцев убедило, что я команде нужен, всe будет зависеть от меня. При переходе в «Рубин» я в два раза упал по деньгам и отказался от части компенсации за досрочное расторжение контракта с «Краснодаром» – всe ради того, чтобы играть в футбол.

Наверное, решение было больше эмоциональным, чем на 100% обдуманным. Я не учeл все моменты. У меня какая-то пелена была перед глазами: возвращение в родной клуб, руководство настаивает – решение было принято буквально за пару дней. Близкие желали мне добра, они тоже поддались эмоциям, видя мою ситуацию в Краснодаре.

В итоге получилось не так, как я предполагал. Меня удивило, что я не попал в заявку на первый матч, сыграл на Кубок с «Ростовом», но потом опять – одна, две, три игры вне заявки… После трeх таких матчей я подошeл к тренеру. Рашид Рахимов сказал, что у меня был непростой период в «Краснодаре», что нужно прибавлять, что не видит меня в составе. Ок, я не сбавлял оборотов, тренировался на максимуме, в отпуске готовился к сборам, чтобы на них проявить себя. Но выяснилось, что на сборы меня не берут», – сказал Сорокин.