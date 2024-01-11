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    Сорокин: «Рахимов не видит меня в «Рубине», на сборы не еду»

    Защитник «Рубин» Егор Сорокин анонсировал уход из родного клуба.

    «Летом на меня вышел «Рубин» и проявил активную заинтересованность, мы быстро договорились. Руководство казанцев убедило, что я команде нужен, всe будет зависеть от меня. При переходе в «Рубин» я в два раза упал по деньгам и отказался от части компенсации за досрочное расторжение контракта с «Краснодаром» – всe ради того, чтобы играть в футбол.

    Наверное, решение было больше эмоциональным, чем на 100% обдуманным. Я не учeл все моменты. У меня какая-то пелена была перед глазами: возвращение в родной клуб, руководство настаивает – решение было принято буквально за пару дней. Близкие желали мне добра, они тоже поддались эмоциям, видя мою ситуацию в Краснодаре.

    В итоге получилось не так, как я предполагал. Меня удивило, что я не попал в заявку на первый матч, сыграл на Кубок с «Ростовом», но потом опять – одна, две, три игры вне заявки… После трeх таких матчей я подошeл к тренеру. Рашид Рахимов сказал, что у меня был непростой период в «Краснодаре», что нужно прибавлять, что не видит меня в составе. Ок, я не сбавлял оборотов, тренировался на максимуме, в отпуске готовился к сборам, чтобы на них проявить себя. Но выяснилось, что на сборы меня не берут», – сказал Сорокин.

    • В этом сезоне Сорокин поучаствовал в 5 матчах (359 минут).
    • Его контракт с «Рубином» истекает летом 2024 года.
    • В активе защитника есть 1 игра за сборную России в 2018 году.

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    Источник: «Чемпионат»

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