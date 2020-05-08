Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Роман Пидкивка - статистика

Завершил карьеру
9 мая 1995 (31)
#1 | Вратарь
190 см | 85 кг
Украина
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Карпаты
3
-4
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Карпаты
1 : 2
08.05.2016
Шахтер
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Ворскла
3 : 0
30.04.2016
Карпаты
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Волынь
0 : 0
17.04.2016
Карпаты
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 21 тур
Карпаты
2 : 2
10.04.2016
Александрия
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Заря
4 : 1
02.04.2016
Карпаты
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 19 тур
Карпаты
0 : 1
20.03.2016
Днепр
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 18 тур
Карпаты
1 : 2
11.03.2016
Динамо К
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 12 тур
Шахтер
3 : 0
03.12.2015
Карпаты
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 16 тур
Карпаты
4 : 1
28.11.2015
Олимпик
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 15 тур
Сталь
1 : 1
22.11.2015
Карпаты
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 14 тур
Карпаты
1 : 1
07.11.2015
Металлист
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
31.10.2015
Металлург
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
Карпаты
1 : 3
18.10.2015
Ворскла
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 10 тур
Говерла
0 : 2
04.10.2015
Карпаты
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 9 тур
Карпаты
0 : 2
27.09.2015
Волынь
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
13.09.2015
Заря
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 5 тур
Динамо К
3 : 0
15.08.2015
Карпаты
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 4 тур
Карпаты
4 : 0
08.08.2015
Черноморец
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 3 тур
Олимпик
0 : 1
01.08.2015
Карпаты
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 2 тур
Карпаты
1 : 0
25.07.2015
Сталь
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 1 тур
Металлист
2 : 0
18.07.2015
Карпаты
Был в запасе
Главные новости
Fan ID в Кубке России, первая потеря сборной, чемпион РПЛ приостановил карьеру и другие новости
02:00
ВидеоМостовой рассказал о самом громком скандале в карьере
01:41
«Бавария» нацелилась на самого дорогого игрока мира
01:31
«Акрон» отказался от экс-футболиста «Манчестер Юнайтед»
01:23
Рейндерс – о переходе в саудовский клуб: «Если я смогу обеспечить своих внуков, то почему бы и нет?»
01:11
Пиняеву вынесли жесткий вердикт: «Затух и деградировал»
00:33
ВидеоПомощник Симеоне – Рюдигеру: «Ты у меня отсосешь!»
00:20
«Барселона» снова покинет «Камп Ноу»: подробности
Вчера, 23:51
2
Селюк: «Ростов» в глубокой заднице из-за Карпина»
Вчера, 23:23
3
ВидеоТалалаев объяснил две голевые ошибки Латышонка в матче с «Зенитом»
Вчера, 23:16
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+