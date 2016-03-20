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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Днепр
Карпаты - Днепр: обзор матча 20 марта 2016
Карпаты
20.03.2016, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 19 тур
0 : 1
Завершен
Днепр
62'
Р. Зозуля
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпаты - Днепр
90'
+3
Желтая карточка
Р. Безус
90'
+1
Замена
С. Политыло
️️️️
Р. Зозуля
88'
Желтая карточка
Д. Хайро Руис
81'
Желтая карточка
Р. Ротань
Замена
Г. Окечукву
️️️️
Г. Бланко Лещук
78'
76'
Замена
Б. Гама
️️️️
Матеус
67'
Замена
Р. Безус
️️️️
В. Лучкевич
Замена
А. Карноза
️️️️
О. Голодюк
63'
62'
ГОЛ! 0:1!
Р. Зозуля
Пас отдал
Е. Шахов
Замена
Д. Кльоц
️️️️
А. Чачуа
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
23
Роман Мисак
ВР
21
Владимир Костевич
ЛЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
16
Игорь Худобяк
ЦП
32
Олег Голодюк
ЦП
8
Амбросий Чачуа
АП
92
Гегам Кадымян
ЦФ
29
Густаво Бланко Лещук
ЦФ
Главный тренер
Олег Лужный
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
3
Лео Матос
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
29
Руслан Ротань
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
7
Джон Хайро Руис
ЦФ
99
Матеус
ЦФ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Карпаты
1
Роман Пидкивка
ВР
26
Артур Новотрясов
ЦЗ
79
Андрей Маркович
ЦЗ
9
Денис Кожанов
ЦП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
98
Габриэль Окечукву
ЦФ
10
Артур Карноза
ЦФ
Днепр
91
Игорь Варцаба
ВР
36
Андерсон Пико
ЦЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
90
Роман Безус
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
9
Сергей Назаренко
ЦП
3-2-2-1-2
23
Мисак
11
Мирошниченко
4
Гитченко
32
Пластун
21
Костевич
19
Ксенз
16
Худобяк
32
Голодюк
8
Чачуа
29
Бланко Лещук
92
Кадымян
3-2-2-3
27
Лаштувка
18
Гуйе
19
Чигринский
7
Лучкевич
44
Федецкий
3
Лео Матос
29
Ротань
28
Шахов
10
Зозуля
99
Матеус
7
Руис
29
Бланко Лещук
98
Окечукву
98
Окечукву
29
Бланко Лещук
8
Чачуа
8
Кльоц
8
Кльоц
8
Чачуа
32
Голодюк
10
Карноза
10
Карноза
32
Голодюк
7
Лучкевич
90
Безус
90
Безус
7
Лучкевич
99
Матеус
16
Гама
16
Гама
99
Матеус
10
Зозуля
89
Политыло
89
Политыло
10
Зозуля
Остались в запасе
Карпаты
Днепр
1
Роман Пидкивка
ВР
26
Артур Новотрясов
ЦЗ
79
Андрей Маркович
ЦЗ
9
Денис Кожанов
ЦП
Главный тренер
Олег Лужный
36
Андерсон Пико
ЦЗ
91
Игорь Варцаба
ВР
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
9
Сергей Назаренко
ЦП
Главный тренер
Мирон Маркевич
Остались в запасе
1
Роман Пидкивка
ВР
26
Артур Новотрясов
ЦЗ
79
Андрей Маркович
ЦЗ
9
Денис Кожанов
ЦП
Остались в запасе
36
Андерсон Пико
ЦЗ
91
Игорь Варцаба
ВР
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
9
Сергей Назаренко
ЦП
Главный тренер
Олег Лужный
Главный тренер
Мирон Маркевич
Статистика матча Карпаты - Днепр
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Абдула
(Харьков)
Стадион:
Арена-Львов
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