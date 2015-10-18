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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Ворскла
Карпаты - Ворскла: обзор матча 18 октября 2015
Карпаты
18.10.2015, воскресенье, 19:30
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
1 : 3
Завершен
Ворскла
4'
С. Турсунов (АГ)
38'
О. Баранник
49'
О. Баранник
72'
А. Ткачук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпаты - Ворскла
Желтая карточка
П. Ксенз
90'
+13
90'
+13
Замена
Н. Квасный
️️️️
С. Симинин
90'
+11
Желтая карточка
С. Богуш
90'
+11
Замена
В. Одарюк
️️️️
С. Турсунов
Желтая карточка
В. Кравец
85'
Замена
А. Гуцуляк
️️️️
Д. Мирошниченко
78'
72'
ГОЛ! 1:3!
А. Ткачук
Замена
М. Даушвили
️️️️
А. Гитченко
69'
Желтая карточка
А. Гитченко
68'
Замена
П. Ксенз
️️️️
В. Страшкевич
56'
49'
ГОЛ! 1:2!
О. Баранник
Пас отдал
А. Даллку
38'
ГОЛ! 1:1!
О. Баранник
Пас отдал
С. Турсунов
Желтая карточка
Д. Мирошниченко
35'
34'
Желтая карточка
С. Симинин
28'
Замена
О. Баранник
️️️️
А. Ковпак
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
С. Турсунов
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
23
Роман Мисак
ВР
3
Василий Кравец
ЛЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
26
Артур Новотрясов
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
16
Игорь Худобяк
ЦП
27
Вадим Страшкевич
ЦП
9
Денис Кожанов
ЦП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
32
Олег Голодюк
ЦП
Главный тренер
Игор Йовичевич
Ворскла
31
Станислав Богуш
ВР
30
Сергей Симинин
ЦЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
23
Вадим Сапай
ЦЗ
54
Алексей Дитятьев
ЦЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
6
Александр Скляр
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
39
Александр Ковпак
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Карпаты
1
Роман Пидкивка
ВР
21
Владимир Костевич
ЛЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
20
Муртаз Даушвили
ЦП
22
Тарас Пучковский
ЦП
8
Амбросий Чачуа
АП
Ворскла
50
Ян Вичный
ВР
99
Николай Квасный
ЛЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
43
Владислав Авраменко
ЦП
16
Сергей Ичанский
ЦП
8
Владимир Одарюк
ПВ
24
Олег Баранник
ЦФ
3-2-5
23
Мисак
4
Гитченко
26
Новотрясов
32
Пластун
3
Кравец
11
Мирошниченко
27
Страшкевич
9
Кожанов
8
Кльоц
32
Голодюк
16
Худобяк
3-3-1-1-2
31
Богуш
17
Чеснаков
23
Сапай
54
Дитятьев
30
Симинин
19
Ткачук
4
Даллку
6
Скляр
17
Турсунов
28
Громов
39
Ковпак
11
Мирошниченко
11
Гуцуляк
11
Гуцуляк
11
Мирошниченко
27
Страшкевич
19
Ксенз
19
Ксенз
27
Страшкевич
4
Гитченко
20
Даушвили
20
Даушвили
4
Гитченко
17
Турсунов
8
Одарюк
8
Одарюк
17
Турсунов
30
Симинин
99
Квасный
99
Квасный
30
Симинин
39
Ковпак
24
Баранник
24
Баранник
39
Ковпак
Остались в запасе
Карпаты
Ворскла
8
Амбросий Чачуа
АП
1
Роман Пидкивка
ВР
21
Владимир Костевич
ЛЗ
22
Тарас Пучковский
ЦП
Главный тренер
Игор Йовичевич
43
Владислав Авраменко
ЦП
50
Ян Вичный
ВР
16
Сергей Ичанский
ЦП
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
Главный тренер
Василий Сачко
Остались в запасе
8
Амбросий Чачуа
АП
1
Роман Пидкивка
ВР
21
Владимир Костевич
ЛЗ
22
Тарас Пучковский
ЦП
Остались в запасе
43
Владислав Авраменко
ЦП
50
Ян Вичный
ВР
16
Сергей Ичанский
ЦП
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Главный тренер
Василий Сачко
Статистика матча Карпаты - Ворскла
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Александр Дердо
(Ильичевск)
Стадион:
Украина
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