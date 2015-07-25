Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Сталь
Карпаты - Сталь: обзор матча 25 июля 2015
Карпаты
25.07.2015, суббота, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Сталь
87'
А. Карноза (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпаты - Сталь
90'
+4
Желтая карточка
С. Воронин
Замена
А. Гуцуляк
️️️️
В. Страшкевич
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Карноза
87'
86'
Желтая карточка
Е. Будник
Замена
В. Кравец
️️️️
П. Ксенз
82'
74'
Желтая карточка
А. Барановский
73'
Замена
Ю. Путраш
️️️️
А. Котляр
73'
Замена
Е. Будник
️️️️
А. Поступаленко
Замена
М. Швед
️️️️
Д. Кожанов
70'
52'
Замена
А. Поступаленко
️️️️
В. Гоменюк
8'
Желтая карточка
М. Каленчук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
23
Роман Мисак
ВР
21
Владимир Костевич
ЛЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
27
Вадим Страшкевич
ЦП
20
Муртаз Даушвили
ЦП
32
Олег Голодюк
ЦП
9
Денис Кожанов
ЦП
10
Артур Карноза
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Сталь
79
Юрий Панькив
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
7
Сергей Воронин
ЦЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
22
Артем Барановский
ЦЗ
17
Роман Карасюк
ЦП
6
Максим Каленчук
ЦП
77
Антон Котляр
ЦФ
10
Владислав Кулач
ЦФ
39
Денис Васин
ЦФ
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
Главный тренер
Владимир Мазяр
Карпаты
1
Роман Пидкивка
ВР
3
Василий Кравец
ЛЗ
88
Назар Вербный
ЦЗ
26
Артур Новотрясов
ЦЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
8
Амбросий Чачуа
АП
9
Марьян Швед
ПВ
Сталь
13
Александр Бандура
ВР
40
Юрий Путраш
ЛЗ
11
Евгений Будник
ЛЗ
4
Антон Кравченко
ЦЗ
10
Александр Козак
ЛВ
29
Валерий Кучеров
ОП
14
Антон Поступаленко
ЦП
3-2-4-1
23
Мисак
19
Ксенз
4
Гитченко
32
Пластун
21
Костевич
11
Мирошниченко
27
Страшкевич
32
Голодюк
9
Кожанов
20
Даушвили
10
Карноза
4-2-4
79
Панькив
7
Воронин
3
Адамюк
22
Барановский
19
Пшеничных
17
Карасюк
6
Каленчук
8
Гоменюк
39
Васин
10
Кулач
77
Котляр
19
Ксенз
3
Кравец
3
Кравец
19
Ксенз
9
Кожанов
9
Швед
9
Швед
9
Кожанов
27
Страшкевич
11
Гуцуляк
11
Гуцуляк
27
Страшкевич
77
Котляр
40
Путраш
40
Путраш
77
Котляр
Поступаленко
11
Будник
11
Будник
Поступаленко
8
Гоменюк
14
Поступаленко
14
Поступаленко
8
Гоменюк
Остались в запасе
Карпаты
Сталь
88
Назар Вербный
ЦЗ
8
Амбросий Чачуа
АП
1
Роман Пидкивка
ВР
26
Артур Новотрясов
ЦЗ
Главный тренер
Игор Йовичевич
29
Валерий Кучеров
ОП
10
Александр Козак
ЛВ
4
Антон Кравченко
ЦЗ
13
Александр Бандура
ВР
Главный тренер
Владимир Мазяр
Остались в запасе
88
Назар Вербный
ЦЗ
8
Амбросий Чачуа
АП
1
Роман Пидкивка
ВР
26
Артур Новотрясов
ЦЗ
Остались в запасе
29
Валерий Кучеров
ОП
10
Александр Козак
ЛВ
4
Антон Кравченко
ЦЗ
13
Александр Бандура
ВР
Главный тренер
Игор Йовичевич
Главный тренер
Владимир Мазяр
Статистика матча Карпаты - Сталь
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Сталь
Украина. Плей-офф, 32 тур
Карпаты
3 : 0
19.05.2018
Сталь
Украина. Плей-офф, 31 тур
Сталь
1 : 2
12.05.2018
Александрия
Украина. Плей-офф, 30 тур
Олимпик
0 : 2
06.05.2018
Сталь
Украина. Плей-офф, 29 тур
Сталь
1 : 2
28.04.2018
Черноморец
Украина. Плей-офф, 28 тур
Сталь
1 : 1
21.04.2018
Звезда К
Информация о матче
Главный судья:
Александр Иванов
(Макеевка)
Стадион:
Украина
Новости команд
Все
Карпаты
Сталь
«Харьков» – «Карпаты»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Карпаты» – «Кудровка»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Карпат» и «Кудровки» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Эпицентр» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Карпаты» – «Эпицентр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 18 октября 2026
18 октября
«Харьков» – «Карпаты»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Карпаты» – «Кудровка»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Карпат» и «Кудровки» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Эпицентр» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Карпаты» – «Эпицентр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 18 октября 2026
18 октября
УПЛ. Киевское «Динамо» обыграло «Шахтер» и другие результаты
2018.05.19 21:41
УПЛ. «Сталь» и «Черноморец» проиграли свои матчи и вылетели в первую лигу
2018.05.12 18:59
1
УПЛ. Гол Чичикова помог «Звезде» обыграть «Олимпик» и другие результаты
2018.04.28 19:04
2
Матч молодежного первенства УПЛ был остановлен из-за подозрений в нечестном характере игры
2018.04.28 09:06
3
УПЛ. «Шахтер» «Ворскла» и другие результаты
2018.04.21 18:50
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+