Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Карпаты
Заря - Карпаты: обзор матча 02 апреля 2016
Заря
02.04.2016, суббота, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
4 : 1
Завершен
Карпаты
5'
Ж. Любенович
21'
Ф. Будковский
43'
А. Тотовицкий
61'
И. Чайковский
39'
Г. Окечукву
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Карпаты
89'
Вторая желтая
Д. Мирошниченко
75'
Замена
А. Гуцуляк
️️️️
Г. Бланко Лещук
Замена
Я. Квасов
️️️️
Ф. Будковский
68'
66'
Замена
М. Даушвили
️️️️
О. Голодюк
ГОЛ! 4:1!
И. Чайковский
61'
Замена
А. Сухоцкий
️️️️
Ж. Любенович
58'
52'
Желтая карточка
Д. Мирошниченко
46'
Замена
А. Новотрясов
️️️️
В. Кравец
Замена
И. Чайковский
️️️️
В. Танковский
46'
45'
Красная карточка
А. Гитченко
Пенальти не реализован!
Ж. Любенович
45'
ГОЛ! 3:1!
А. Тотовицкий
43'
39'
ГОЛ! 2:1!
Г. Окечукву
Пас отдал
Г. Бланко Лещук
Желтая карточка
В. Танковский
38'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Будковский
Пас отдал
А. Тотовицкий
21'
Желтая карточка
Ж. Любенович
6'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Любенович
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
30
Никита Шевченко
ВР
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
6
Вячеслав Танковский
ЦП
6
Никита Каменюка
ЦП
22
Желько Любенович
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
28
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Карпаты
23
Роман Мисак
ВР
3
Василий Кравец
ЛЗ
21
Владимир Костевич
ЛЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
32
Олег Голодюк
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
98
Габриэль Окечукву
ЦФ
29
Густаво Бланко Лещук
ЦФ
92
Гегам Кадымян
ЦФ
Главный тренер
Олег Лужный
Заря
91
Игорь Левченко
ВР
2
Артем Сухоцкий
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
17
Ярослав Квасов
ЦФ
13
Джаба Липартия
ЦФ
11
Паулиньо
ЦФ
Карпаты
1
Роман Пидкивка
ВР
26
Артур Новотрясов
ЦЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
20
Муртаз Даушвили
ЦП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
27
Вадим Страшкевич
ЦП
10
Артур Карноза
ЦФ
3-2-3-1-1
30
Шевченко
39
Опанасенко
13
Форстер
45
Гордиенко
3
Сиваков
20
Караваев
6
Танковский
6
Каменюка
22
Любенович
5
Тотовицкий
28
Будковский
3-2-2-3
23
Мисак
3
Кравец
4
Гитченко
32
Пластун
11
Мирошниченко
21
Костевич
32
Голодюк
16
Худобяк
92
Кадымян
29
Бланко Лещук
98
Окечукву
28
Будковский
17
Квасов
17
Квасов
28
Будковский
22
Любенович
2
Сухоцкий
2
Сухоцкий
22
Любенович
6
Танковский
4
Чайковский
4
Чайковский
6
Танковский
29
Бланко Лещук
11
Гуцуляк
11
Гуцуляк
29
Бланко Лещук
3
Кравец
26
Новотрясов
26
Новотрясов
3
Кравец
32
Голодюк
20
Даушвили
20
Даушвили
32
Голодюк
Остались в запасе
Заря
Карпаты
91
Игорь Левченко
ВР
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
13
Джаба Липартия
ЦФ
11
Паулиньо
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
1
Роман Пидкивка
ВР
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
27
Вадим Страшкевич
ЦП
10
Артур Карноза
ЦФ
Главный тренер
Олег Лужный
Остались в запасе
91
Игорь Левченко
ВР
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
13
Джаба Липартия
ЦФ
11
Паулиньо
ЦФ
Остались в запасе
1
Роман Пидкивка
ВР
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
27
Вадим Страшкевич
ЦП
10
Артур Карноза
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Олег Лужный
Статистика матча Заря - Карпаты
2
2
1
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Вакс
(Симферополь)
Стадион:
Славутич-Арена
Новости команд
Все
Заря
Карпаты
Премьер-лига Украина: шансы «Зари» и «ЛНЗ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Харьков» – «Карпаты»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Карпаты» – «Кудровка»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
«Заря» – «Эпицентр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Карпат» и «Кудровки» на победу в матче 11 тура
1 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Зари» и «ЛНЗ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Заря» – «Эпицентр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Зари» и «Эпицентра» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Шахтер» – «Заря»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Заря» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
«Харьков» – «Карпаты»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Карпаты» – «Кудровка»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Карпат» и «Кудровки» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Эпицентр» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Карпаты» – «Эпицентр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 18 октября 2026
18 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+