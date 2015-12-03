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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Карпаты
Шахтер - Карпаты: обзор матча 03 декабря 2015
Шахтер
03.12.2015, четверг, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 12 тур
3 : 0
Завершен
Карпаты
56'
Эдуардо
85'
Исмаили
88'
А. Тейшейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Карпаты
ГОЛ! 3:0!
А. Тейшейра
Пас отдал
Эдуардо
88'
ГОЛ! 2:0!
Исмаили
Пас отдал
Эдуардо
85'
84'
Замена
Д. Кльоц
️️️️
И. Худобяк
Замена
В. Коваленко
️️️️
Марлос
72'
69'
Замена
В. Страшкевич
️️️️
Д. Кожанов
64'
Замена
А. Карноза
️️️️
А. Гуцуляк
Замена
Дентиньо
️️️️
Бернард
63'
ГОЛ! 1:0!
Эдуардо
56'
55'
Желтая карточка
В. Кравец
Замена
Эдуардо
️️️️
Ф. Феррейра
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
7
Фред
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
10
Марлос
ПВ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Карпаты
1
Роман Пидкивка
ВР
3
Василий Кравец
ЛЗ
21
Владимир Костевич
ЛЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
26
Артур Новотрясов
ЦЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
16
Игорь Худобяк
ЦП
9
Денис Кожанов
ЦП
8
Амбросий Чачуа
АП
Главный тренер
Игор Йовичевич
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
21
Виктор Коваленко
АП
9
Гиорги Арабидзе
ПВ
31
Дентиньо
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
Карпаты
1
Олег Мозиль
ВР
88
Назар Вербный
ЦЗ
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
27
Вадим Страшкевич
ЦП
73
Тарас Завийский
ЦФ
10
Артур Карноза
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Каниболоцкий
31
Исмаили
50
Кучер
44
Ракицкий
33
Срна
27
Степаненко
7
Фред
11
Бернард
11
Тейшейра
10
Марлос
14
Феррейра
3-2-2-2
1
Пидкивка
32
Пластун
26
Новотрясов
4
Гитченко
11
Мирошниченко
21
Костевич
16
Худобяк
9
Кожанов
8
Чачуа
11
Гуцуляк
11
Бернард
31
Дентиньо
31
Дентиньо
11
Бернард
10
Марлос
21
Коваленко
21
Коваленко
10
Марлос
14
Феррейра
9
Эдуардо
9
Эдуардо
14
Феррейра
16
Худобяк
8
Кльоц
8
Кльоц
16
Худобяк
9
Кожанов
27
Страшкевич
27
Страшкевич
9
Кожанов
11
Гуцуляк
10
Карноза
10
Карноза
11
Гуцуляк
Остались в запасе
Шахтер
Карпаты
30
Андрей Пятов
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
9
Гиорги Арабидзе
ПВ
Главный тренер
Мирча Луческу
88
Назар Вербный
ЦЗ
73
Тарас Завийский
ЦФ
1
Олег Мозиль
ВР
Главный тренер
Игор Йовичевич
Остались в запасе
30
Андрей Пятов
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
9
Гиорги Арабидзе
ПВ
Остались в запасе
88
Назар Вербный
ЦЗ
73
Тарас Завийский
ЦФ
1
Олег Мозиль
ВР
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Игор Йовичевич
Статистика матча Шахтер - Карпаты
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Березка
(Киев)
Стадион:
Черноморец
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