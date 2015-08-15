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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Карпаты
Динамо К - Карпаты: обзор матча 15 августа 2015
Динамо К
15.08.2015, суббота, 19:30
Украина. Премьер-Лига, 5 тур
3 : 0
Завершен
Карпаты
22'
М. Велозу
53'
А. Ярмоленко
72'
А. Мораес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Карпаты
Желтая карточка
М. Велозу
90'
78'
Замена
А. Гуцуляк
️️️️
П. Ксенз
Замена
А. Кравец
️️️️
А. Мораес
75'
Замена
Ю. Бельханда
️️️️
Д. Гармаш
72'
ГОЛ! 3:0!
А. Мораес
Пас отдал
А. Ярмоленко
72'
Замена
С. Мякушко
️️️️
О. Гусев
68'
61'
Замена
В. Страшкевич
️️️️
Д. Кожанов
ГОЛ! 2:0!
А. Ярмоленко
53'
46'
Замена
Д. Кльоц
️️️️
А. Карноза
Желтая карточка
А. Мораес
23'
ГОЛ! 1:0!
М. Велозу
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
37
Сергей Рыбалка
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
20
Олег Гусев
ПП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Карпаты
23
Роман Мисак
ВР
21
Владимир Костевич
ЛЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
32
Олег Голодюк
ЦП
20
Муртаз Даушвили
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
9
Денис Кожанов
ЦП
10
Артур Карноза
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Динамо К
23
Александр Рыбка
ВР
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
33
Сергей Мякушко
ЛВ
3
Радосав Петрович
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
11
Артем Кравец
ЦФ
Карпаты
1
Роман Пидкивка
ВР
3
Василий Кравец
ЛЗ
66
Владимир Сеница
ЦЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
27
Вадим Страшкевич
ЦП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
8
Амбросий Чачуа
АП
4-3-2-1
1
Шовковский
5
Антунеш
15
Драгович
21
Вида
21
Данило Силва
37
Рыбалка
44
Велозу
20
Гусев
19
Гармаш
7
Ярмоленко
18
Мораес
3-2-4-1
23
Мисак
19
Ксенз
4
Гитченко
32
Пластун
11
Мирошниченко
21
Костевич
20
Даушвили
16
Худобяк
9
Кожанов
32
Голодюк
10
Карноза
20
Гусев
33
Мякушко
33
Мякушко
20
Гусев
19
Гармаш
20
Бельханда
20
Бельханда
19
Гармаш
18
Мораес
11
Кравец
11
Кравец
18
Мораес
19
Ксенз
11
Гуцуляк
11
Гуцуляк
19
Ксенз
9
Кожанов
27
Страшкевич
27
Страшкевич
9
Кожанов
10
Карноза
8
Кльоц
8
Кльоц
10
Карноза
Остались в запасе
Динамо К
Карпаты
23
Александр Рыбка
ВР
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
3
Радосав Петрович
ОП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
Главный тренер
Сергей Ребров
8
Амбросий Чачуа
АП
66
Владимир Сеница
ЦЗ
3
Василий Кравец
ЛЗ
1
Роман Пидкивка
ВР
Главный тренер
Игор Йовичевич
Остались в запасе
23
Александр Рыбка
ВР
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
3
Радосав Петрович
ОП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
Остались в запасе
8
Амбросий Чачуа
АП
66
Владимир Сеница
ЦЗ
3
Василий Кравец
ЛЗ
1
Роман Пидкивка
ВР
Главный тренер
Сергей Ребров
Главный тренер
Игор Йовичевич
Статистика матча Динамо К - Карпаты
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Вакс
(Симферополь)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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