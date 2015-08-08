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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Черноморец
Карпаты - Черноморец: обзор матча 08 августа 2015
Карпаты
08.08.2015, суббота, 19:30
Украина. Премьер-Лига, 4 тур
4 : 0
Завершен
Черноморец
5'
А. Карноза
20'
О. Голодюк
75'
В. Страшкевич
90+2'
М. Даушвили (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпаты - Черноморец
ГОЛ с пенальти! 4:0!
М. Даушвили
90'
+2
90'
+1
Красная карточка
Е. Боровик
Замена
А. Гуцуляк
️️️️
Д. Кожанов
79'
ГОЛ! 3:0!
В. Страшкевич
75'
69'
Замена
А. Слинкин
️️️️
Д. Немчанинов
68'
Желтая карточка
Н. Насими
Замена
Д. Кльоц
️️️️
П. Ксенз
66'
61'
Замена
Н. Насими
️️️️
А. Филимонов
Замена
В. Страшкевич
️️️️
И. Худобяк
59'
53'
Замена
О. Данченко
️️️️
Е. Мурашов
Желтая карточка
Д. Мирошниченко
45'
36'
Желтая карточка
К. Ковалец
ГОЛ! 2:0!
О. Голодюк
Пас отдал
В. Костевич
20'
15'
Желтая карточка
А. Филимонов
ГОЛ! 1:0!
А. Карноза
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
23
Роман Мисак
ВР
21
Владимир Костевич
ЛЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
9
Денис Кожанов
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
20
Муртаз Даушвили
ЦП
32
Олег Голодюк
ЦП
10
Артур Карноза
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Черноморец
12
Евгений Боровик
ВР
16
Артем Филимонов
ЛЗ
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
32
Сергей Петько
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
14
Евгений Мурашов
ЦФ
7
Сергей Шаповал
ЦФ
21
Петро Переверза
ЦФ
Главный тренер
Александр Бабич
Карпаты
1
Роман Пидкивка
ВР
3
Василий Кравец
ЛЗ
26
Артур Новотрясов
ЦЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
27
Вадим Страшкевич
ЦП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
8
Амбросий Чачуа
АП
Черноморец
64
Дмитрий Безрук
ВР
82
Александр Калитов
ЦЗ
61
Евгений Смирнов
ЦП
33
Андрей Слинкин
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
52
Навид Насими
ЦФ
78
Юрий Соломка
ЦФ
3-2-4-1
23
Мисак
11
Мирошниченко
4
Гитченко
32
Пластун
21
Костевич
19
Ксенз
9
Кожанов
20
Даушвили
32
Голодюк
16
Худобяк
10
Карноза
4-2-1-3
12
Боровик
23
Немчанинов
25
Мартыненко
5
Хочолава
16
Филимонов
32
Петько
45
Калитвинцев
6
Ковалец
21
Переверза
7
Шаповал
14
Мурашов
9
Кожанов
11
Гуцуляк
11
Гуцуляк
9
Кожанов
16
Худобяк
27
Страшкевич
27
Страшкевич
16
Худобяк
19
Ксенз
8
Кльоц
8
Кльоц
19
Ксенз
16
Филимонов
52
Насими
52
Насими
16
Филимонов
23
Немчанинов
33
Слинкин
33
Слинкин
23
Немчанинов
14
Мурашов
94
Данченко
94
Данченко
14
Мурашов
Остались в запасе
Карпаты
Черноморец
3
Василий Кравец
ЛЗ
8
Амбросий Чачуа
АП
1
Роман Пидкивка
ВР
26
Артур Новотрясов
ЦЗ
Главный тренер
Игор Йовичевич
61
Евгений Смирнов
ЦП
82
Александр Калитов
ЦЗ
64
Дмитрий Безрук
ВР
78
Юрий Соломка
ЦФ
Главный тренер
Александр Бабич
Остались в запасе
3
Василий Кравец
ЛЗ
8
Амбросий Чачуа
АП
1
Роман Пидкивка
ВР
26
Артур Новотрясов
ЦЗ
Остались в запасе
61
Евгений Смирнов
ЦП
82
Александр Калитов
ЦЗ
64
Дмитрий Безрук
ВР
78
Юрий Соломка
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Главный тренер
Александр Бабич
Статистика матча Карпаты - Черноморец
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Березка
(Киев)
Стадион:
Украина
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