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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Олимпик
Карпаты - Олимпик: обзор матча 28 ноября 2015
Карпаты
28.11.2015, суббота, 15:00
Украина. Премьер-Лига, 16 тур
4 : 1
Завершен
Олимпик
15'
Д. Кожанов (П)
21'
А. Чачуа
76'
И. Худобяк
90'
Д. Кльоц
28'
И. Матяж
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпаты - Олимпик
90'
Вторая желтая
И. Матяж
Желтая карточка
И. Пластун
90'
ГОЛ! 4:1!
Д. Кльоц
90'
80'
Замена
М. Драченко
️️️️
А. Поступаленко
ГОЛ! 3:1!
И. Худобяк
Пас отдал
Д. Кожанов
76'
71'
Замена
Г. Кадымян
️️️️
В. Танчик
Замена
А. Карноза
️️️️
О. Голодюк
66'
Желтая карточка
П. Ксенз
60'
Замена
Д. Мирошниченко
️️️️
А. Гуцуляк
58'
Замена
Д. Кльоц
️️️️
В. Кравец
46'
28'
ГОЛ! 2:1!
И. Матяж
Желтая карточка
А. Чачуа
26'
Желтая карточка
А. Гуцуляк
24'
ГОЛ! 2:0!
А. Чачуа
21'
16'
Желтая карточка
И. Матяж
15'
Замена
С. Литовченко
️️️️
В. Доронин
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Кожанов
15'
12'
Красная карточка
З. Махарадзе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
23
Роман Мисак
ВР
3
Василий Кравец
ЛЗ
21
Владимир Костевич
ЛЗ
26
Артур Новотрясов
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
9
Денис Кожанов
ЦП
32
Олег Голодюк
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
8
Амбросий Чачуа
АП
Главный тренер
Игор Йовичевич
Олимпик
1
Заури Махарадзе
ВР
24
Виталий Федорив
ЛЗ
13
Владислав Огиря
ЦЗ
6
Секу Конде
ЦЗ
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
3
Темур Парцвания
ЦЗ
20
Иван Матяж
ЦП
11
Моха
ЦП
14
Антон Поступаленко
ЦП
8
Владимир Доронин
ЦП
34
Владимир Танчик
ПВ
Карпаты
1
Роман Пидкивка
ВР
79
Андрей Маркович
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
27
Вадим Страшкевич
ЦП
73
Тарас Завийский
ЦФ
10
Артур Карноза
ЦФ
Олимпик
16
Сергей Литовченко
ВР
33
Сергей Борзенко
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
7
Максим Драченко
ЦП
18
Игорь Семенина
ЦП
7
Сергей Шестаков
ПВ
92
Гегам Кадымян
ЦФ
3-2-3-2
23
Мисак
3
Кравец
26
Новотрясов
32
Пластун
21
Костевич
19
Ксенз
9
Кожанов
32
Голодюк
16
Худобяк
11
Гуцуляк
8
Чачуа
3-2-4-1
1
Махарадзе
6
Конде
4
Гришко
3
Парцвания
13
Огиря
24
Федорив
11
Моха
14
Поступаленко
8
Доронин
20
Матяж
34
Танчик
11
Гуцуляк
11
Мирошниченко
11
Мирошниченко
11
Гуцуляк
3
Кравец
8
Кльоц
8
Кльоц
3
Кравец
32
Голодюк
10
Карноза
10
Карноза
32
Голодюк
14
Поступаленко
7
Драченко
7
Драченко
14
Поступаленко
8
Доронин
16
Литовченко
16
Литовченко
8
Доронин
34
Танчик
92
Кадымян
92
Кадымян
34
Танчик
Остались в запасе
Карпаты
Олимпик
73
Тарас Завийский
ЦФ
1
Роман Пидкивка
ВР
79
Андрей Маркович
ЦЗ
27
Вадим Страшкевич
ЦП
Главный тренер
Игор Йовичевич
33
Сергей Борзенко
ЦЗ
7
Сергей Шестаков
ПВ
18
Игорь Семенина
ЦП
25
Эмерсон
ЦЗ
Остались в запасе
73
Тарас Завийский
ЦФ
1
Роман Пидкивка
ВР
79
Андрей Маркович
ЦЗ
27
Вадим Страшкевич
ЦП
Остались в запасе
33
Сергей Борзенко
ЦЗ
7
Сергей Шестаков
ПВ
18
Игорь Семенина
ЦП
25
Эмерсон
ЦЗ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Статистика матча Карпаты - Олимпик
4
2
1
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
1 : 1
09.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Рух
3 : 0
06.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Олимпик
0 : 3
02.05.2021
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Олимпик
2 : 1
28.04.2021
Заря
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Заря
2 : 1
25.04.2021
Олимпик
Информация о матче
Главный судья:
Александр Дердо
(Ильичевск)
Стадион:
Украина
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