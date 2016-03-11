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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Динамо К
Карпаты - Динамо К: обзор матча 11 марта 2016
Карпаты
11.03.2016, пятница, 21:00
Украина. Премьер-Лига, 18 тур
1 : 2
Завершен
Динамо К
28'
А. Чачуа
55'
Л. Теодорчик
64'
А. Ярмоленко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпаты - Динамо К
Желтая карточка
Г. Кадымян
90'
+2
86'
Замена
А. Яковенко
️️️️
О. Гусев
82'
Замена
П. Ореховский
️️️️
Д. Гармаш
Замена
Д. Кожанов
️️️️
П. Ксенз
82'
78'
Замена
А. Беседин
️️️️
Л. Теодорчик
Замена
В. Кравец
️️️️
А. Чачуа
78'
Замена
Г. Окечукву
️️️️
А. Карноза
70'
64'
ГОЛ! 1:2!
А. Ярмоленко
Пас отдал
Д. Гармаш
55'
ГОЛ! 1:1!
Л. Теодорчик
Пас отдал
Д. Гармаш
45'
Желтая карточка
Д. Вида
Желтая карточка
А. Чачуа
40'
ГОЛ! 1:0!
А. Чачуа
Пас отдал
Г. Кадымян
28'
16'
Желтая карточка
А. Ярмоленко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
23
Роман Мисак
ВР
21
Владимир Костевич
ЛЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
16
Игорь Худобяк
ЦП
8
Амбросий Чачуа
АП
29
Густаво Бланко Лещук
ЦФ
10
Артур Карноза
ЦФ
92
Гегам Кадымян
ЦФ
Главный тренер
Олег Лужный
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
20
Олег Гусев
ПП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Карпаты
1
Роман Пидкивка
ВР
3
Василий Кравец
ЛЗ
21
Евгений Неплях
ЛЗ
26
Артур Новотрясов
ЦЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
9
Денис Кожанов
ЦП
98
Габриэль Окечукву
ЦФ
Динамо К
1
Артур Рудько
ВР
26
Валерий Болденков
ЦЗ
18
Никита Корзун
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
10
Павел Ореховский
ЦП
7
Александр Яковенко
ПП
41
Артем Беседин
ЦФ
3-2-1-1-3
23
Мисак
19
Ксенз
32
Пластун
4
Гитченко
21
Костевич
11
Мирошниченко
16
Худобяк
8
Чачуа
92
Кадымян
10
Карноза
29
Бланко Лещук
4-3-2-1
1
Шовковский
21
Вида
15
Драгович
5
Антунеш
34
Хачериди
20
Гусев
29
Буяльский
44
Велозу
7
Ярмоленко
19
Гармаш
91
Теодорчик
8
Чачуа
3
Кравец
3
Кравец
8
Чачуа
10
Карноза
98
Окечукву
98
Окечукву
10
Карноза
19
Ксенз
9
Кожанов
9
Кожанов
19
Ксенз
19
Гармаш
10
Ореховский
10
Ореховский
19
Гармаш
20
Гусев
7
Яковенко
7
Яковенко
20
Гусев
91
Теодорчик
41
Беседин
41
Беседин
91
Теодорчик
Остались в запасе
Карпаты
Динамо К
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
1
Роман Пидкивка
ВР
21
Евгений Неплях
ЛЗ
26
Артур Новотрясов
ЦЗ
Главный тренер
Олег Лужный
26
Валерий Болденков
ЦЗ
1
Артур Рудько
ВР
18
Никита Корзун
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
Главный тренер
Сергей Ребров
Остались в запасе
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
1
Роман Пидкивка
ВР
21
Евгений Неплях
ЛЗ
26
Артур Новотрясов
ЦЗ
Остались в запасе
26
Валерий Болденков
ЦЗ
1
Артур Рудько
ВР
18
Никита Корзун
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
Главный тренер
Олег Лужный
Главный тренер
Сергей Ребров
Статистика матча Карпаты - Динамо К
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Константин Труханов
(Харьков)
Стадион:
Арена-Львов
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