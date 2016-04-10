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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Александрия
Карпаты - Александрия: обзор матча 10 апреля 2016
Карпаты
10.04.2016, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 21 тур
2 : 2
Завершен
Александрия
73'
А. Карноза
90+5'
А. Карноза
70'
В. Пономарь
75'
А. Черный
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпаты - Александрия
ГОЛ! 2:2!
А. Карноза
90'
+5
90'
+3
Желтая карточка
А. Черный
82'
Желтая карточка
А. Новак
Замена
В. Кравец
️️️️
Г. Кадымян
76'
75'
ГОЛ! 1:2!
А. Черный
ГОЛ! 1:1!
А. Карноза
Пас отдал
М. Даушвили
73'
70'
ГОЛ! 0:1!
В. Пономарь
Пас отдал
Д. Леонов
68'
Замена
А. Шендрик
️️️️
М. Имереков
Замена
А. Гуцуляк
️️️️
И. Худобяк
67'
Желтая карточка
Г. Бланко Лещук
65'
59'
Замена
Д. Леонов
️️️️
В. Грицук
Замена
А. Карноза
️️️️
Д. Кльоц
59'
46'
Замена
А. Черный
️️️️
Ю. Путраш
Желтая карточка
О. Голодюк
43'
Желтая карточка
М. Даушвили
37'
Желтая карточка
Г. Кадымян
31'
22'
Желтая карточка
С. Микицей
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
23
Роман Мисак
ВР
21
Владимир Костевич
ЛЗ
26
Артур Новотрясов
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
79
Андрей Маркович
ЦЗ
20
Муртаз Даушвили
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
32
Олег Голодюк
ЦП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
92
Гегам Кадымян
ЦФ
29
Густаво Бланко Лещук
ЦФ
Главный тренер
Олег Лужный
Александрия
54
Андрей Новак
ВР
40
Юрий Путраш
ЛЗ
87
Сергей Басов
ЦЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
15
Андрей Запорожан
ЦЗ
3
Станислав Микицей
ЦЗ
25
Сергей Чеботаев
ЦП
44
Евгений Банада
ЦП
72
Михайло Козак
ЦП
22
Василий Грицук
АП
9
Виталий Пономарь
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Карпаты
1
Роман Пидкивка
ВР
3
Василий Кравец
ЛЗ
70
Иван Лобай
ЦЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
27
Вадим Страшкевич
ЦП
98
Габриэль Окечукву
ЦФ
10
Артур Карноза
ЦФ
Александрия
24
Владислав Леванидов
ВР
26
Антон Шендрик
ЦЗ
6
Дмитрий Леонов
ЦП
7
Станислав Кулиш
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
13
Артем Черный
ЦФ
18
Эсеола
ЦФ
4-4-2
23
Мисак
21
Костевич
32
Пластун
79
Маркович
26
Новотрясов
20
Даушвили
32
Голодюк
8
Кльоц
16
Худобяк
29
Бланко Лещук
92
Кадымян
3-2-3-1-1
54
Новак
32
Имереков
15
Запорожан
3
Микицей
87
Басов
40
Путраш
25
Чеботаев
44
Банада
72
Козак
22
Грицук
9
Пономарь
92
Кадымян
3
Кравец
3
Кравец
92
Кадымян
16
Худобяк
11
Гуцуляк
11
Гуцуляк
16
Худобяк
8
Кльоц
10
Карноза
10
Карноза
8
Кльоц
40
Путраш
13
Черный
13
Черный
40
Путраш
32
Имереков
26
Шендрик
26
Шендрик
32
Имереков
22
Грицук
6
Леонов
6
Леонов
22
Грицук
Остались в запасе
Карпаты
Александрия
70
Иван Лобай
ЦЗ
98
Габриэль Окечукву
ЦФ
1
Роман Пидкивка
ВР
27
Вадим Страшкевич
ЦП
Главный тренер
Олег Лужный
18
Эсеола
ЦФ
24
Владислав Леванидов
ВР
7
Станислав Кулиш
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
Главный тренер
Владимир Шаран
Остались в запасе
70
Иван Лобай
ЦЗ
98
Габриэль Окечукву
ЦФ
1
Роман Пидкивка
ВР
27
Вадим Страшкевич
ЦП
Остались в запасе
18
Эсеола
ЦФ
24
Владислав Леванидов
ВР
7
Станислав Кулиш
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
Главный тренер
Олег Лужный
Главный тренер
Владимир Шаран
Статистика матча Карпаты - Александрия
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Арановский
(Киев)
Стадион:
Арена-Львов
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