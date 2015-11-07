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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Металлист
Карпаты - Металлист: обзор матча 07 ноября 2015
Карпаты
07.11.2015, суббота, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Металлист
56'
О. Голодюк
41'
В. Приёмов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпаты - Металлист
88'
Замена
Д. Рыжук
️️️️
А. Довгий
Замена
А. Гитченко
️️️️
Д. Кожанов
84'
Замена
А. Чачуа
️️️️
А. Карноза
78'
73'
Замена
С. Кулиш
️️️️
А. Беседин
Замена
Д. Кльоц
️️️️
О. Голодюк
69'
Желтая карточка
О. Голодюк
63'
61'
Замена
А. Нойок
️️️️
С. Рудыка
ГОЛ! 1:1!
О. Голодюк
56'
Желтая карточка
Д. Мирошниченко
53'
45'
+1
Желтая карточка
Э. Соболь
Желтая карточка
Д. Кожанов
45'
+1
Желтая карточка
А. Карноза
43'
41'
ГОЛ! 0:1!
В. Приёмов
Пас отдал
Э. Соболь
35'
Желтая карточка
А. Беседин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
1
Роман Пидкивка
ВР
21
Владимир Костевич
ЛЗ
26
Артур Новотрясов
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
20
Муртаз Даушвили
ЦП
32
Олег Голодюк
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
9
Денис Кожанов
ЦП
10
Артур Карноза
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Металлист
12
Рустам Худжамов
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
11
Вячеслав Чурко
ПВ
41
Артем Беседин
ЦФ
80
Владимир Приёмов
ЦФ
9
Сергей Рудыка
ЦФ
Карпаты
23
Роман Мисак
ВР
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
40
Игорь Богач
ЦП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
22
Тарас Пучковский
ЦП
27
Вадим Страшкевич
ЦП
8
Амбросий Чачуа
АП
Металлист
23
Сергей Погорелый
ВР
2
Дмитрий Рыжук
ЦЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
55
Александр Нойок
ОП
43
Юрий Ткачук
ОП
7
Станислав Кулиш
ЦП
55
Иван Родич
АП
3-2-4-1
1
Пидкивка
19
Ксенз
26
Новотрясов
32
Пластун
21
Костевич
11
Мирошниченко
20
Даушвили
16
Худобяк
9
Кожанов
32
Голодюк
10
Карноза
4-2-1-3
12
Худжамов
22
Зубейко
78
Курилов
23
Соболь
5
Путивцев
8
Ковальчук
6
Довгий
11
Чурко
9
Рудыка
80
Приёмов
41
Беседин
10
Карноза
8
Чачуа
8
Чачуа
10
Карноза
9
Кожанов
4
Гитченко
4
Гитченко
9
Кожанов
32
Голодюк
8
Кльоц
8
Кльоц
32
Голодюк
6
Довгий
2
Рыжук
2
Рыжук
6
Довгий
9
Рудыка
55
Нойок
55
Нойок
9
Рудыка
41
Беседин
7
Кулиш
7
Кулиш
41
Беседин
Остались в запасе
Карпаты
Металлист
40
Игорь Богач
ЦП
23
Роман Мисак
ВР
22
Тарас Пучковский
ЦП
27
Вадим Страшкевич
ЦП
Главный тренер
Игор Йовичевич
23
Сергей Погорелый
ВР
2
Алексей Полянский
ЦЗ
43
Юрий Ткачук
ОП
55
Иван Родич
АП
Остались в запасе
40
Игорь Богач
ЦП
23
Роман Мисак
ВР
22
Тарас Пучковский
ЦП
27
Вадим Страшкевич
ЦП
Остались в запасе
23
Сергей Погорелый
ВР
2
Алексей Полянский
ЦЗ
43
Юрий Ткачук
ОП
55
Иван Родич
АП
Главный тренер
Игор Йовичевич
Статистика матча Карпаты - Металлист
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Романов
(Днепр)
Стадион:
Украина
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