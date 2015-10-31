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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Металлург
Карпаты - Металлург: обзор матча 31 октября 2015
Карпаты
31.10.2015, суббота, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 13 тур
1 : 0
Завершен
Металлург
41'
В. Костевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпаты - Металлург
89'
Замена
Р. Стефурак
️️️️
Н. Татарков
82'
Замена
Ф. Али
️️️️
И. Корнев
74'
Желтая карточка
С. Кулинич
Замена
А. Карноза
️️️️
Д. Кожанов
69'
Замена
М. Даушвили
️️️️
Д. Кльоц
59'
ГОЛ! 1:0!
В. Костевич
41'
40'
Желтая карточка
А. Каплиенко
22'
Желтая карточка
Н. Орелеси
Замена
А. Новотрясов
️️️️
И. Пластун
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
1
Роман Пидкивка
ВР
3
Василий Кравец
ЛЗ
21
Владимир Костевич
ЛЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
32
Олег Голодюк
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
9
Денис Кожанов
ЦП
8
Амбросий Чачуа
АП
Главный тренер
Игор Йовичевич
Металлург
35
Максим Бабийчук
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
22
Егор Клименчук
ЛЗ
95
Сергей Кулинич
ЦЗ
11
Никита Татарков
ЛВ
88
Нурудин Орелеси
ЦП
21
Игорь Жураховский
ЦП
19
Илья Корнев
ЦП
81
Валериан Гвилия
ЦП
95
Роман Попов
ЦФ
28
Дмитрий Юсов
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Карпаты
23
Роман Мисак
ВР
26
Артур Новотрясов
ЦЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
20
Муртаз Даушвили
ЦП
22
Тарас Пучковский
ЦП
27
Вадим Страшкевич
ЦП
10
Артур Карноза
ЦФ
Металлург
31
Владислав Леонидов
ВР
5
Семен Ключик
ЦЗ
50
Фарид Али
ЦП
11
Роман Стефурак
ЦП
77
Данил Игнатенко
ЦП
3-2-4-1
1
Пидкивка
3
Кравец
4
Гитченко
32
Пластун
21
Костевич
19
Ксенз
8
Кльоц
16
Худобяк
9
Кожанов
32
Голодюк
8
Чачуа
3-4-1-2
35
Бабийчук
18
Каплиенко
95
Кулинич
22
Клименчук
21
Жураховский
19
Корнев
81
Гвилия
88
Орелеси
11
Татарков
28
Юсов
95
Попов
32
Пластун
26
Новотрясов
26
Новотрясов
32
Пластун
8
Кльоц
20
Даушвили
20
Даушвили
8
Кльоц
9
Кожанов
10
Карноза
10
Карноза
9
Кожанов
19
Корнев
50
Али
50
Али
19
Корнев
11
Татарков
11
Стефурак
11
Стефурак
11
Татарков
Остались в запасе
Карпаты
Металлург
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
23
Роман Мисак
ВР
22
Тарас Пучковский
ЦП
27
Вадим Страшкевич
ЦП
Главный тренер
Игор Йовичевич
5
Семен Ключик
ЦЗ
31
Владислав Леонидов
ВР
77
Данил Игнатенко
ЦП
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Остались в запасе
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
23
Роман Мисак
ВР
22
Тарас Пучковский
ЦП
27
Вадим Страшкевич
ЦП
Остались в запасе
5
Семен Ключик
ЦЗ
31
Владислав Леонидов
ВР
77
Данил Игнатенко
ЦП
Главный тренер
Игор Йовичевич
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Статистика матча Карпаты - Металлург
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Информация о матче
Главный судья:
Иван Бондарь
(Киев)
Стадион:
Украина
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