Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Жоаозиньо - статистика

Завершил карьеру
2 июля 1989 (37), Лиссабон
#31 | Защитник
185 см
Португалия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эшторил
30
1
4
6
1
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Эшторил
3 : 1
27.05.2023
Маритиму
1' - 90'
80'
Португалия. Примейра, 33 тур
Каза Пиа
2 : 2
21.05.2023
Эшторил
1' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 32 тур
Эшторил
2 : 0
15.05.2023
Арука
1' - 90'
68'
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
1 : 0
06.05.2023
Эшторил
1' - 90'
Португалия. Примейра, 30 тур
Эшторил
3 : 0
30.04.2023
Санта-Клара
1' - 90'
Португалия. Примейра, 29 тур
Бенфика
1 : 0
23.04.2023
Эшторил
1' - 90'
Португалия. Примейра, 25 тур
Эшторил
0 : 2
18.03.2023
Шавиш
1' - 70'
60'
70'
Португалия. Примейра, 23 тур
Эшторил
0 : 3
04.03.2023
Визела
1' - 86'
42'
60'
Португалия. Примейра, 22 тур
Спортинг
2 : 0
27.02.2023
Эшторил
1' - 79'
Португалия. Примейра, 21 тур
Эшторил
1 : 3
18.02.2023
Пасуш де Феррейра
1' - 90'
Португалия. Примейра, 20 тур
Риу Аве
2 : 0
13.02.2023
Эшторил
1' - 90'
Португалия. Примейра, 14 тур
Эшторил
2 : 1
09.02.2023
Боавишта
1' - 90'
Португалия. Примейра, 19 тур
Эшторил
0 : 1
04.02.2023
Витория Гимараеш
1' - 90'
Португалия. Примейра, 18 тур
Фамаликан
1 : 0
29.01.2023
Эшторил
1' - 90'
64'
Португалия. Примейра, 17 тур
Маритиму
1 : 0
22.01.2023
Эшторил
1' - 90'
Португалия. Примейра, 16 тур
Эшторил
2 : 0
16.01.2023
Каза Пиа
1' - 90'
Португалия. Примейра, 15 тур
Арука
2 : 0
07.01.2023
Эшторил
1' - 90'
Португалия. Примейра, 14 тур
Эшторил
0 : 0
29.12.2022
Боавишта
1' - 90'
Португалия. Примейра, 12 тур
Эшторил
1 : 5
06.11.2022
Бенфика
1' - 90'
Португалия. Примейра, 11 тур
Портимоненси
1 : 1
30.10.2022
Эшторил
1' - 90'
22'
Португалия. Примейра, 10 тур
Эшторил
0 : 2
22.10.2022
Брага
1' - 64'
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
07.10.2022
Эшторил
1' - 90'
Португалия. Примейра, 8 тур
Шавиш
1 : 1
01.10.2022
Эшторил
1' - 53'
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 1
17.09.2022
Порту
1' - 90'
41'
Португалия. Примейра, 6 тур
Визела
0 : 1
12.09.2022
Эшторил
1' - 90'
28'
39'
Португалия. Примейра, 5 тур
Эшторил
0 : 2
02.09.2022
Спортинг
1' - 90'
Португалия. Примейра, 4 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 3
26.08.2022
Эшторил
1' - 90'
Португалия. Примейра, 3 тур
Эшторил
2 : 2
19.08.2022
Риу Аве
1' - 90'
Португалия. Примейра, 2 тур
Витория Гимараеш
1 : 0
14.08.2022
Эшторил
1' - 90'
14'
Португалия. Примейра, 1 тур
Эшторил
2 : 0
06.08.2022
Фамаликан
1' - 90'
90'
Главные новости
Fan ID в Кубке России, первая потеря сборной, чемпион РПЛ приостановил карьеру и другие новости
02:00
ВидеоМостовой рассказал о самом громком скандале в карьере
01:41
«Бавария» нацелилась на самого дорогого игрока мира
01:31
«Акрон» отказался от экс-футболиста «Манчестер Юнайтед»
01:23
Рейндерс – о переходе в саудовский клуб: «Если я смогу обеспечить своих внуков, то почему бы и нет?»
01:11
Пиняеву вынесли жесткий вердикт: «Затух и деградировал»
00:33
ВидеоПомощник Симеоне – Рюдигеру: «Ты у меня отсосешь!»
00:20
«Барселона» снова покинет «Камп Ноу»: подробности
Вчера, 23:51
2
Селюк: «Ростов» в глубокой заднице из-за Карпина»
Вчера, 23:23
3
ВидеоТалалаев объяснил две голевые ошибки Латышонка в матче с «Зенитом»
Вчера, 23:16
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+