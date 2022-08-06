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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Эшторил - Фамаликан
Эшторил - Фамаликан: обзор матча 06 августа 2022
Эшторил
06.08.2022, суббота, 20:00
Португалия. Примейра, 1 тур
2 : 0
Завершен
Фамаликан
20'
Ч. Жеральдеш
45'
А. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эшторил - Фамаликан
Желтая карточка
Жоаозиньо
90'
+7
90'
+7
Желтая карточка
С. Коломбатто
Желтая карточка
Г. Эстевеш
90'
+5
90'
+4
Замена
Э. де ла Фуэнте
️️️️
М. Агиррегабирия
Замена
Т. Араужо
️️️️
Т. Гувейя
82'
Замена
V. Feltes
️️️️
П. Альвару
81'
Замена
Д. Леа Силики
️️️️
Ч. Жеральдеш
81'
Замена
Беншимоль
️️️️
Ж. Карлос
76'
76'
Замена
П. Бразау
️️️️
Р. Лима
75'
Замена
З. Юссуф
️️️️
Г. Ассунсао
Желтая карточка
Б. Виталь
70'
Замена
Р. Мартиньш
️️️️
А. Гомес
65'
65'
Замена
С. Коломбатто
️️️️
Р. Фонте
65'
Замена
Й. Кадис
️️️️
А. Симойш
52'
Пенальти не реализован!
А. Мильян
ГОЛ! 2:0!
А. Гомес
Пас отдал
Т. Гувейя
45'
Желтая карточка
Ч. Жеральдеш
39'
ГОЛ! 1:0!
Ч. Жеральдеш
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эшторил
99
Даниэль Фигейра
ВР
23
Педру Альвару
ЦЗ
5
Бернарду Виталь
ЦЗ
31
Жоаозиньо
ЦЗ
20
Гонсалу Эстевеш
ПЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
19
Мор Ндиайе
ЦП
32
Лорейн Розье
ЦП
12
Чику Жеральдеш
АП
20
Жоао Карлос
ЦФ
7
Тиагу Гувейя
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Фамаликан
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
28
Рубен Лима
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
12
Густаво Ассунсао
ОП
8
Андре Симойш
ЦП
28
Жуниор Кадиль
ЦФ
9
Алекс Мильян
ЦФ
17
Руи Фонте
ЦФ
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
1
Луис Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Эшторил
47
Жота Оливейра
ВР
4
Volnei Feltes
ЦЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
8
Titouan Thomas
ЦП
99
Элиас Ахури
ЦФ
7
Родригу Мартиньш
ЦФ
7
Беншимоль
ЦФ
20
Тиагу Араужо
ЦФ
Фамаликан
1
Иван Злобин
ВР
33
Оуэн Бек
ЛЗ
2
Эрнан де ла Фуэнте
ПЗ
11
Сантьяго Коломбатто
ОП
28
Зеду Юссуф
ЦП
20
Педру Бразау
АП
29
Йхондер Кадис
ЦФ
4-2-2-2
99
Фигейра
23
Альвару
5
Виталь
31
Жоаозиньо
20
Эстевеш
19
Ндиайе
32
Розье
11
Гомес
12
Жеральдеш
7
Гувейя
20
Карлос
4-1-1-5
20
Агиррегабирия
21
Батубинсика
28
Лима
5
Пенетра
12
Ассунсао
8
Симойш
28
Кадиль
1
Жуниор
19
Тавареш
17
Фонте
9
Мильян
23
Альвару
4
4
23
Альвару
12
Жеральдеш
17
Леа Силики
17
Леа Силики
12
Жеральдеш
11
Гомес
7
Мартиньш
7
Мартиньш
11
Гомес
20
Карлос
7
Беншимоль
7
Беншимоль
20
Карлос
7
Гувейя
20
Араужо
20
Араужо
7
Гувейя
20
Агиррегабирия
2
де ла Фуэнте
2
де ла Фуэнте
20
Агиррегабирия
17
Фонте
11
Коломбатто
11
Коломбатто
17
Фонте
12
Ассунсао
28
Юссуф
28
Юссуф
12
Ассунсао
28
Лима
20
Бразау
20
Бразау
28
Лима
8
Симойш
29
Кадис
29
Кадис
8
Симойш
Остались в запасе
Эшторил
Фамаликан
47
Жота Оливейра
ВР
8
Titouan Thomas
ЦП
99
Элиас Ахури
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
1
Иван Злобин
ВР
33
Оуэн Бек
ЛЗ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Остались в запасе
47
Жота Оливейра
ВР
8
Titouan Thomas
ЦП
99
Элиас Ахури
ЦФ
Остались в запасе
1
Иван Злобин
ВР
33
Оуэн Бек
ЛЗ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Статистика матча Эшторил - Фамаликан
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Академика де Визеу
0 : 0
10.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
1 : 0
14.09.2026
Эшторил
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Информация о матче
Стадион:
Антонио Коимбра де Мота
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