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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Витория Гимараеш - Эшторил
Витория Гимараеш - Эшторил: обзор матча 14 августа 2022
Витория Гимараеш
14.08.2022, воскресенье, 22:30
Португалия. Примейра, 2 тур
1 : 0
Завершен
Эшторил
16'
А. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витория Гимараеш - Эшторил
90'
Замена
Э. Ахури
️️️️
Ч. Жеральдеш
Замена
Д. Силва
️️️️
И. Бамба
89'
75'
Замена
Т. Араужо
️️️️
А. Гомес
Замена
Н. Жанвье
️️️️
А. Алмейда
74'
Желтая карточка
А. Алмейда
72'
Замена
А. Силва
️️️️
А. Силва
67'
67'
Замена
Беншимоль
️️️️
Ж. Карлос
67'
Замена
Д. Леа Силики
️️️️
М. Ндиайе
67'
Замена
Р. Мартиньш
️️️️
Т. Гувейя
60'
Вторая желтая
Г. Эстевеш
43'
Желтая карточка
Г. Эстевеш
Желтая карточка
Т. Силва
41'
39'
Желтая карточка
А. Гомес
Желтая карточка
А. Силва
34'
ГОЛ! 1:0!
А. Силва
Пас отдал
А. Алмейда
16'
14'
Желтая карточка
Жоаозиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
ВР
28
Элдер Са
ЛЗ
2
Miguel Maga
ЦЗ
13
Андре Амару
ЦЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
8
Андре Алмейда
ЦП
10
Ruben Lameiras
ЦП
22
Ибраима Бамба
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
20
Жота Силва
ЦФ
17
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Эшторил
99
Даниэль Фигейра
ВР
23
Педру Альвару
ЦЗ
5
Бернарду Виталь
ЦЗ
31
Жоаозиньо
ЦЗ
20
Гонсалу Эстевеш
ПЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
19
Мор Ндиайе
ЦП
32
Лорейн Розье
ЦП
12
Чику Жеральдеш
АП
7
Тиагу Гувейя
ПВ
20
Жоао Карлос
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Витория Гимараеш
2
Абдул Мумин
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
10
Нельсон Луж
ЦП
80
Дани Силва
ЦП
70
Антонин
ЦФ
33
Андерсон Силва
ЦФ
7
R. Ogawa
ЦФ
16
Кельтон Биаи
ЦФ
17
Николя Жанвье
ЦФ
Эшторил
47
Жота Оливейра
ВР
4
Volnei Feltes
ЦЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
8
Titouan Thomas
ЦП
7
Беншимоль
ЦФ
7
Родригу Мартиньш
ЦФ
99
Элиас Ахури
ЦФ
20
Тиагу Араужо
ЦФ
4-4-2
14
Варела
28
Са
13
Амару
17
Вильянуэва
2
8
Алмейда
22
Бамба
70
Силва
10
17
Силва
20
Силва
4-2-3-1
99
Фигейра
20
Эстевеш
5
Виталь
31
Жоаозиньо
23
Альвару
19
Ндиайе
32
Розье
7
Гувейя
12
Жеральдеш
11
Гомес
20
Карлос
22
Бамба
80
Силва
80
Силва
22
Бамба
17
Силва
33
Силва
33
Силва
17
Силва
8
Алмейда
17
Жанвье
17
Жанвье
8
Алмейда
19
Ндиайе
17
Леа Силики
17
Леа Силики
19
Ндиайе
20
Карлос
7
Беншимоль
7
Беншимоль
20
Карлос
7
Гувейя
7
Мартиньш
7
Мартиньш
7
Гувейя
12
Жеральдеш
99
Ахури
99
Ахури
12
Жеральдеш
11
Гомес
20
Араужо
20
Араужо
11
Гомес
Остались в запасе
Витория Гимараеш
Эшторил
2
Абдул Мумин
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
10
Нельсон Луж
ЦП
70
Антонин
ЦФ
7
R. Ogawa
ЦФ
16
Кельтон Биаи
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
47
Жота Оливейра
ВР
4
Volnei Feltes
ЦЗ
8
Titouan Thomas
ЦП
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Остались в запасе
2
Абдул Мумин
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
10
Нельсон Луж
ЦП
70
Антонин
ЦФ
7
R. Ogawa
ЦФ
16
Кельтон Биаи
ЦФ
Остались в запасе
47
Жота Оливейра
ВР
4
Volnei Feltes
ЦЗ
8
Titouan Thomas
ЦП
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Статистика матча Витория Гимараеш - Эшторил
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Академика де Визеу
0 : 0
10.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
1 : 0
14.09.2026
Эшторил
Информация о матче
Стадион:
Афонсо Энрике
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