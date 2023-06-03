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Марко Бенасси
Статистика
Марко Бенасси - статистика
Завершил карьеру
5 мая 1994 (32), Модена
#24 | Полузащитник
183 см
Италия
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Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2022/2023
Италия. Серия А 2022/2023
Лига конференций 2022/2023
Италия. Кубок 2021/2022
Италия. Серия А 2021/2022
Италия. Кубок 2019/2020
Италия. Серия А 2019/2020
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Италия. Серия А 2018/2019
Италия. Кубок 2017/2018
Италия. Серия А 2017/2018
Италия. Кубок 2016/2017
Италия. Серия А 2016/2017
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Италия. Кубок 2012/2013
Италия. Серия А 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кремонезе
15
0
0
0
0
Фиорентина
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Кремонезе
2 : 0
03.06.2023
Салернитана
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Ювентус
2 : 0
14.05.2023
Кремонезе
1' - 67'
Италия. Серия А, 34 тур
Кремонезе
2 : 0
06.05.2023
Специя
65' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Милан
1 : 1
03.05.2023
Кремонезе
1' - 56'
Италия. Серия А, 31 тур
Удинезе
3 : 0
23.04.2023
Кремонезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Кремонезе
1 : 0
14.04.2023
Эмполи
67' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Кремонезе
1 : 3
01.04.2023
Аталанта
1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Монца
1 : 1
18.03.2023
Кремонезе
63' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Кремонезе
0 : 2
12.03.2023
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Сассуоло
3 : 2
06.03.2023
Кремонезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Кремонезе
2 : 1
28.02.2023
Рома
1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Торино
2 : 2
20.02.2023
Кремонезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Наполи
3 : 0
12.02.2023
Кремонезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Кремонезе
0 : 2
04.02.2023
Лечче
1' - 66'
Италия. Серия А, 20 тур
Кремонезе
1 : 2
28.01.2023
Интер
1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Болонья
1 : 1
23.01.2023
Кремонезе
61' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Удинезе
1 : 0
31.08.2022
Фиорентина
68' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Фиорентина
0 : 0
28.08.2022
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Эмполи
0 : 0
21.08.2022
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Фиорентина
3 : 2
14.08.2022
Кремонезе
1' - 71'
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