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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кремонезе - Аталанта
Кремонезе - Аталанта: обзор матча 01 апреля 2023
Кремонезе
01.04.2023, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 28 тур
1 : 3
Завершен
Аталанта
55'
Д. Чиофани (П)
44'
М. де Рон
73'
Ж. Бога
90+3'
А. Лукман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кремонезе - Аталанта
90'
+3
ГОЛ! 1:3!
А. Лукман
Пас отдал
Эдерсон
Желтая карточка
М. Бьянкетти
82'
Замена
П. Гильоне
️️️️
М. Кастаньетти
81'
Замена
К. Буонаюто
️️️️
С. Мейте
80'
80'
Замена
М. Демирал
️️️️
Р. Толой
73'
ГОЛ! 1:2!
Ж. Бога
Пас отдал
Р. Хойлунд
Замена
Й. Васкес
️️️️
Л. Лочошвили
67'
Замена
П. Галдамес
️️️️
Д. Чиофани
67'
66'
Замена
Й. Меле
️️️️
Д. Дзаппакоста
Желтая карточка
Д. Чиофани
60'
59'
Замена
Р. Хойлунд
️️️️
Д. Сапата
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Чиофани
55'
54'
Желтая карточка
Р. Толой
46'
Замена
Ж. Бога
️️️️
М. Пашалич
46'
Замена
А. Лукман
️️️️
Л. Муриэль
44'
ГОЛ! 0:1!
М. де Рон
39'
Желтая карточка
М. Пашалич
Желтая карточка
Л. Лочошвили
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кремонезе
29
Марко Карнесекки
ВР
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
4
Микеле Кастаньетти
ОП
18
Чарльз Пикель
ОП
8
Суалихо Мейте
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
74
Франк Тсаджут
ЦФ
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
13
Эдерсон
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
91
Дуван Сапата
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Кремонезе
1
Мухамаду Сарр
ВР
21
Джанлука Саро
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
92
Кристиан Буонаюто
ЛВ
4
Пабло Галдамес
ОП
99
Альберто Бассо
ЦФ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
11
Адемола Лукман
ЦФ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
4-2-2-2
29
Карнесекки
14
Валери
15
Бьянкетти
24
Лочошвили
4
Айву
4
Кастаньетти
18
Пикель
8
Мейте
24
Бенасси
74
Тсаджут
9
Чиофани
3-3-1-1-2
1
Муссо
2
Толой
19
Паломино
42
Скальвини
77
Дзаппакоста
15
де Рон
13
Руджери
13
Эдерсон
8
Пашалич
10
Муриэль
91
Сапата
24
Лочошвили
22
Васкес
22
Васкес
24
Лочошвили
4
Кастаньетти
18
Гильоне
18
Гильоне
4
Кастаньетти
9
Чиофани
4
Галдамес
4
Галдамес
9
Чиофани
8
Мейте
92
Буонаюто
92
Буонаюто
8
Мейте
10
Муриэль
11
Лукман
11
Лукман
10
Муриэль
2
Толой
28
Демирал
28
Демирал
2
Толой
77
Дзаппакоста
21
Меле
21
Меле
77
Дзаппакоста
8
Пашалич
13
Бога
13
Бога
8
Пашалич
91
Сапата
19
Хойлунд
19
Хойлунд
91
Сапата
Остались в запасе
Кремонезе
Аталанта
1
Мухамаду Сарр
ВР
21
Джанлука Саро
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
99
Альберто Бассо
ЦФ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
5
Калеб Околи
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
1
Мухамаду Сарр
ВР
21
Джанлука Саро
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
99
Альберто Бассо
ЦФ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
5
Калеб Околи
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Кремонезе - Аталанта
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кремонезе
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Кремонезе
0 : 1
25.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Виченца
1 : 4
08.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Мантова
0 : 2
27.10.2026
Кремонезе
Аталанта
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
2 : 3
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Джованни Зини
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