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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кремонезе - Лечче
Кремонезе - Лечче: обзор матча 04 февраля 2023
Кремонезе
04.02.2023, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 21 тур
0 : 2
Завершен
Лечче
58'
Ф. Башкиротто
69'
Г. Стрефецца
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кремонезе - Лечче
90'
+1
Желтая карточка
К. Аскильдсен
87'
Замена
Т. Йоханн Хельгасон
️️️️
Ж. Гонсалес
87'
Замена
Д. Перссон
️️️️
Л. Коломбо
76'
Желтая карточка
Л. Коломбо
Замена
Э. Айву
️️️️
В. Кирикеш
74'
74'
Замена
Р. Уден
️️️️
Г. Стрефецца
74'
Замена
Л. Банда
️️️️
Ф. Ди Франческо
69'
ГОЛ! 0:2!
Г. Стрефецца
Замена
Ф. Тсаджут
️️️️
М. Бенасси
66'
Замена
Ф. Афена-Гьян
️️️️
Д. Чиофани
60'
Замена
П. Галдамес
️️️️
Э. Валери
60'
58'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Башкиротто
Пас отдал
М. Юльманн
Замена
М. Кастаньетти
️️️️
Ч. Пикель
46'
Желтая карточка
Ч. Пикель
45'
+3
39'
Замена
К. Аскильдсен
️️️️
А. Бли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кремонезе
29
Марко Карнесекки
ВР
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
18
Чарльз Пикель
ОП
24
Марко Бенасси
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
9
Сирьель Дессер
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
Лечче
30
Владимиро Фальконе
ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
6
Федерико Башкиротто
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
29
Алексис Бли
ОП
23
Мортен Юльманн
ОП
16
Жоан Гонсалес
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Кремонезе
21
Джанлука Саро
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
4
Микеле Кастаньетти
ОП
29
Давид Окереке
ЦФ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
74
Франк Тсаджут
ЦФ
Лечче
1
Марко Блеве
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
83
Матс Лемменс
ПЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
19
Ламек Банда
ПВ
10
Реми Уден
ПВ
34
Джоэль Перссон
ЦФ
3-3-2-2
29
Карнесекки
25
Феррари
21
Кирикеш
22
Васкес
14
Валери
18
Пикель
17
Серникола
24
Бенасси
8
Мейте
9
Чиофани
9
Дессер
4-2-1-2-1
30
Фальконе
6
Башкиротто
15
Жандре
14
Умтити
25
Галло
29
Бли
23
Юльманн
16
Гонсалес
7
Стрефецца
29
Ди Франческо
29
Коломбо
21
Кирикеш
4
Айву
4
Айву
21
Кирикеш
14
Валери
4
Галдамес
4
Галдамес
14
Валери
18
Пикель
4
Кастаньетти
4
Кастаньетти
18
Пикель
9
Чиофани
13
Афена-Гьян
13
Афена-Гьян
9
Чиофани
24
Бенасси
74
Тсаджут
74
Тсаджут
24
Бенасси
29
Бли
7
Аскильдсен
7
Аскильдсен
29
Бли
16
Гонсалес
21
Хельгасон
21
Хельгасон
16
Гонсалес
29
Ди Франческо
19
Банда
19
Банда
29
Ди Франческо
7
Стрефецца
10
Уден
10
Уден
7
Стрефецца
29
Коломбо
34
Перссон
34
Перссон
29
Коломбо
Остались в запасе
Кремонезе
Лечче
18
Паоло Гильоне
ПЗ
21
Джанлука Саро
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
29
Давид Окереке
ЦФ
1
Марко Блеве
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
83
Матс Лемменс
ПЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
18
Паоло Гильоне
ПЗ
21
Джанлука Саро
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
29
Давид Окереке
ЦФ
Остались в запасе
1
Марко Блеве
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
83
Матс Лемменс
ПЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Кремонезе - Лечче
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кремонезе
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Кремонезе
0 : 1
25.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Виченца
1 : 4
08.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Мантова
0 : 2
27.10.2026
Кремонезе
Лечче
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Джованни Зини
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