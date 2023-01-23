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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Кремонезе
Болонья - Кремонезе: обзор матча 23 января 2023
Болонья
23.01.2023, понедельник, 20:30
Италия. Серия А, 19 тур
1 : 1
Завершен
Кремонезе
55'
В. Кирикеш (АГ)
50'
Д. Окереке (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Болонья - Кремонезе
90'
+1
Желтая карточка
К. Буонаюто
90'
Замена
Ф. Тсаджут
️️️️
Д. Окереке
86'
Желтая карточка
М. Карнесекки
Желтая карточка
Л. Скорупски
85'
84'
Желтая карточка
Ч. Пикель
Замена
Й. Схаутен
️️️️
Н. Домингес
80'
Замена
А. Камбьясо
️️️️
Х. Ликояннис
79'
71'
Замена
К. Буонаюто
️️️️
Э. Валери
Желтая карточка
А. Сумаоро
68'
61'
Замена
М. Бенасси
️️️️
М. Кастаньетти
61'
Замена
Ф. Афена-Гьян
️️️️
Д. Чиофани
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
В. Кирикеш
55'
50'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Окереке
Замена
Д. Зиркзее
️️️️
М. Барроу
46'
24'
Желтая карточка
В. Кирикеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
6
Никола Моро
ЦП
8
Николас Домингес
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
21
Роберто Сориано
АП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Кремонезе
29
Марко Карнесекки
ВР
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
4
Микеле Кастаньетти
ОП
18
Чарльз Пикель
ОП
8
Суалихо Мейте
ЦП
29
Давид Окереке
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
Болонья
22
Франческо Барди
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
5
Уиздом Амей
ЦЗ
4
Хоакин Соса
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
8
Никлас Пюухтия
ЦП
22
Йерди Схаутен
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Кремонезе
21
Джанлука Саро
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
92
Кристиан Буонаюто
ЛВ
24
Марко Бенасси
ЦП
62
Томмазо Миланезе
ЦП
98
Лука Дзанимачча
ПВ
74
Франк Тсаджут
ЦФ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
4-3-1-2
1
Скорупски
22
Ликояннис
5
Сумаоро
26
Лукуми
4
Пош
6
Моро
8
Домингес
19
Фергюсон
21
Сориано
99
Барроу
7
Орсолини
3-4-1-2
29
Карнесекки
25
Феррари
21
Кирикеш
22
Васкес
14
Валери
4
Кастаньетти
18
Пикель
17
Серникола
8
Мейте
9
Чиофани
29
Окереке
22
Ликояннис
20
Камбьясо
20
Камбьясо
22
Ликояннис
8
Домингес
22
Схаутен
22
Схаутен
8
Домингес
99
Барроу
11
Зиркзее
11
Зиркзее
99
Барроу
4
Кастаньетти
24
Бенасси
24
Бенасси
4
Кастаньетти
14
Валери
92
Буонаюто
92
Буонаюто
14
Валери
29
Окереке
74
Тсаджут
74
Тсаджут
29
Окереке
9
Чиофани
13
Афена-Гьян
13
Афена-Гьян
9
Чиофани
Остались в запасе
Болонья
Кремонезе
22
Франческо Барди
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
5
Уиздом Амей
ЦЗ
4
Хоакин Соса
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
8
Никлас Пюухтия
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
Главный тренер
Тиаго Мотта
18
Паоло Гильоне
ПЗ
21
Джанлука Саро
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
62
Томмазо Миланезе
ЦП
98
Лука Дзанимачча
ПВ
Остались в запасе
22
Франческо Барди
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
5
Уиздом Амей
ЦЗ
4
Хоакин Соса
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
8
Никлас Пюухтия
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
Остались в запасе
18
Паоло Гильоне
ПЗ
21
Джанлука Саро
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
62
Томмазо Миланезе
ЦП
98
Лука Дзанимачча
ПВ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Статистика матча Болонья - Кремонезе
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Кремонезе
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Кремонезе
0 : 1
25.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Виченца
1 : 4
08.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Мантова
0 : 2
27.10.2026
Кремонезе
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
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