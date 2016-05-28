Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Алекс Лопес - статистика

Завершил карьеру
11 января 1988 (38), Феррол
#14 | Полузащитник
173 см | 63 кг
Испания
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шеффилд Уэнсдэй
24
0
2
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, Финал
Халл Сити
1 : 0
28.05.2016
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 1/2 финала
Брайтон
1 : 1
16.05.2016
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 46'
Англия. Чемпионшип, 1/2 финала
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 0
13.05.2016
Брайтон
1' - 63'
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
07.05.2016
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
30.04.2016
Кардифф
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Дерби Каунти
1 : 1
23.04.2016
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 0
19.04.2016
Милтон Кинс Донс
1' - 45'
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
16.04.2016
Ипсвич Таун
1' - 76'
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Бристоль Сити
4 : 1
09.04.2016
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 45'
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 1
05.04.2016
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
02.04.2016
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
19.03.2016
Чарльтон
45' - 90'
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Ноттингем Форест
0 : 3
12.03.2016
Шеффилд Уэнсдэй
67' - 90'
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Брайтон
0 : 0
08.03.2016
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 1
05.03.2016
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Халл Сити
0 : 0
26.02.2016
Шеффилд Уэнсдэй
67' - 90'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
23.02.2016
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Престон
1 : 0
20.02.2016
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 2
12.01.2016
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Милтон Кинс Донс
2 : 1
15.12.2015
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 45'
43'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Кардифф
2 : 2
12.12.2015
Шеффилд Уэнсдэй
20' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 0
06.12.2015
Дерби Каунти
1' - 90'
31'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
2 : 2
28.11.2015
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 1
03.10.2015
Престон
85' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Брентфорд
1 : 2
26.09.2015
Шеффилд Уэнсдэй
81' - 90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 2
19.09.2015
Фулхэм
1' - 90'
23'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Болтон
0 : 0
15.09.2015
Шеффилд Уэнсдэй
77' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Бернли
3 : 1
12.09.2015
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 3
29.08.2015
Мидлсбро
1' - 76'
73'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Лидс
1 : 1
22.08.2015
Шеффилд Уэнсдэй
85' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
19.08.2015
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
15.08.2015
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
70'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 0
08.08.2015
Бристоль Сити
1' - 90'
60'
Главные новости
Черданцев похвалил «Зенит» за грамотное стратегическое решение
13:41
8
Названы 3 игрока, которых «Балтика» готова продать зимой
13:27
В клубе РПЛ приняли решение по Дзюбе и Кокорину
13:06
Мбаппе объяснил, почему должен получить «Золотой мяч»
12:57
1
Талалаев высказался о наступе Дугласа Сантоса на голову игрока «Балтики»
12:48
11
Слуцкий рассказал об охоте футбольных тарелочниц на игроков
12:39
Орлов сказал, хочет ли Слуцкий возглавить «Зенит»
12:13
4
Два клуба РПЛ заинтересованы в экс-игроке «Манчестер Юнайтед»
11:54
Тюкавин объявил о подготовке к переговорам с европейскими клубами
11:28
2
Основной голкипер одного из клубов РПЛ может уйти по окончании сезона
10:59
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+