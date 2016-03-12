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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Шеффилд Уэнсдэй
Ноттингем Форест - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 12 марта 2016
Ноттингем Форест
12.03.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 37 тур
0 : 3
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
30'
Э. МакГиди
62'
Г. Хупер
85'
М. Матиаш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Шеффилд Уэнсдэй
85'
ГОЛ! 0:3!
М. Матиаш
Пас отдал
А. Нухиу
Замена
Т. Уокер
️️️️
К. Коэн
82'
80'
Замена
А. Нухиу
️️️️
Г. Хупер
76'
Красная карточка
Б. Беннэн
73'
Замена
М. Матиаш
️️️️
Э. МакГиди
67'
Замена
А. Лопес
️️️️
Р. Уоллес
Замена
Р. Теше
️️️️
Г. Гарднер
66'
62'
ГОЛ! 0:2!
Г. Хупер
Пас отдал
Ф. Форестьери
Замена
К. Бурк
️️️️
Д. Грант
56'
30'
ГОЛ! 0:1!
Э. МакГиди
Пас отдал
Б. Беннэн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
24
Дорус Де Врис
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
5
Мэттью Миллс
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
7
Джордж Грант
ЦП
8
Дэвид Воган
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
8
Крис Коэн
ЦП
20
Райан Мендес
ЦФ
8
Крис О'Грэди
ЦФ
Главный тренер
Дуги Фридмэн
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
20
Киран Ли
ОП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
23
Росс Уоллес
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
88
Гари Хупер
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Ноттингем Форест
25
Димитар Евтимов
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
6
Келвин Уилсон
ЦЗ
8
Роберт Теше
ЦП
14
Крис Бурк
ЦП
46
Джерри МакДонах
ЦФ
19
Тайлер Уокер
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
12
Льюис Прайс
ВР
6
Майкл Тернер
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
14
Алекс Лопес
ЦП
7
Марку Матиаш
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
3-5-2
24
Де Врис
2
Личай
28
Мансьенн
5
Миллс
23
Осборн
8
Воган
20
Гарднер
8
Коэн
7
Грант
8
О'Грэди
20
Мендес
3-1-3-1-2
27
Вествуд
36
Пудил
12
Лис
4
Ловенс
20
Ли
10
Беннэн
23
Уоллес
2
Палмер
46
МакГиди
45
Форестьери
88
Хупер
20
Гарднер
8
Теше
8
Теше
20
Гарднер
7
Грант
14
Бурк
14
Бурк
7
Грант
8
Коэн
19
Уокер
19
Уокер
8
Коэн
23
Уоллес
14
Лопес
14
Лопес
23
Уоллес
46
МакГиди
7
Матиаш
7
Матиаш
46
МакГиди
88
Хупер
9
Нухиу
9
Нухиу
88
Хупер
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Шеффилд Уэнсдэй
46
Джерри МакДонах
ЦФ
25
Димитар Евтимов
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
6
Келвин Уилсон
ЦЗ
Главный тренер
Дуги Фридмэн
32
Джек Хант
ПЗ
12
Льюис Прайс
ВР
6
Майкл Тернер
ЦЗ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
46
Джерри МакДонах
ЦФ
25
Димитар Евтимов
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
6
Келвин Уилсон
ЦЗ
Остались в запасе
32
Джек Хант
ПЗ
12
Льюис Прайс
ВР
6
Майкл Тернер
ЦЗ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Дуги Фридмэн
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Ноттингем Форест - Шеффилд Уэнсдэй
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Главный судья:
Грэм Скотт
(Оксфордшир)
Стадион:
Сити Граунд
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