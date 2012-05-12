Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Нижний Новгород
Никита Медведев
Новости
€ 750 тыс
Никита Медведев - новости
Нижний Новгород
17 декабря 1994 (31), Ижевск
#30 | Вратарь
192 см | 80 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
За приз Яшина поспорят 13 вратарей РПЛ
24 июня
5
Бубнов: «У нас вся страна лицемерит»
13 мая
9
Мостовой поддержал вратаря «Пари НН», обматерившего болельщиков
12 мая
12
Черданцев: «Не будем показывать послематчевое интервью Медведева»
12 мая
7
Вратарю «Пари НН» не понравилось, что фанаты поддержали Шпилевского: «Ребята, сидите дома!»
11 мая
2
Вратарь «Пари НН» Медведев: «Не поехал бы в чемпионат ниже топ-5»
16 января
Вратарь «Пари НН»: «Как и Сафонов, я тоже отбивал 4 пенальти»
11 января
Вратарь «Пари НН» недоволен расписанием РПЛ
11 января
1
Медведев ответил, грозит ли «Ростову» смерть
11 января
Вратарь «Пари НН» Медведев – о разгроме от «Ростова»: «У нас вышли мальчики, у них – мужчины»
2025.10.23 10:42
1
Названы 20 претендентов на приз имени Яшина
2025.06.26 13:58
1
Опубликована сборная 26-го тура РПЛ по версии WhoScored – 5 игроков из одной команды
2025.04.28 11:15
3
Вратарь «Пари НН» Медведев поддержал Агкацева, повредившего палец в матче с «Динамо Мх»
2025.04.27 12:20
Видео
Вратарь «Пари НН» Медведев дважды отразил пенальти на 103-й и 106-й минутах
2025.04.26 16:21
2
Список дисквалифицированных на матчи 25-го тура РПЛ
2025.04.17 11:05
2
Опубликована сборная 23-го тура РПЛ по версии WhoScored
2025.04.07 15:35
1
Вратарю «Пари НН» не понравился отдых на Мальдивах
2025.01.18 08:32
1
Фото
Назван голкипер, сделавший больше всего сейвов в первой части сезона РПЛ
2024.12.20 13:36
3
Медведев восхитился легионерами «Спартака»: «Это фантастика!»
2024.12.09 19:28
1
Медведев назвал лучшего вратаря РПЛ
2024.11.15 08:56
1
Фото
Опубликована сборная 14-го тура РПЛ по версии WhoScored
2024.11.04 19:30
9
Видео
«Спартак» забил «Пари НН» после двойной ошибки вратаря
2024.10.27 16:08
3
Медведев из «Пари НН» – после 0:3 от «Зенита»: «Играли со сборной Бразилии»
2024.09.01 09:57
4
Обращение Медведева к фанатам «Ростова» после ухода в «Пари НН»
2024.06.23 20:13
Фото
Вратарь Медведев подписал контракт с клубом РПЛ после ухода из «Ростова»
2024.06.23 16:16
2
«Пари НН» подпишет экс-вратаря «Ростова»
2024.06.18 10:08
3
«Ростов» потеряет второго вратаря вслед за Песьяковым
2024.06.01 15:30
5
Медведев отреагировал на шутки про «привозы» вратарей «Ростова»
2024.05.03 16:29
2
Видео
Медведев из «Ростова» прокомментировал свою результативную ошибку в матче с «Оренбургом»
2024.04.30 12:24
Видео
«Ростов» пропустил курьезный гол от «Оренбурга» после двойной ошибки
2024.04.29 20:40
8
1
2
3
Главные новости
Черданцев похвалил «Зенит» за грамотное стратегическое решение
13:41
Мбаппе объяснил, почему должен получить «Золотой мяч»
12:57
1
Талалаев высказался о наступе Дугласа Сантоса на голову игрока «Балтики»
12:48
5
Слуцкий рассказал об охоте футбольных тарелочниц на игроков
12:39
Орлов сказал, хочет ли Слуцкий возглавить «Зенит»
12:13
3
Два клуба РПЛ заинтересованы в экс-игроке «Манчестер Юнайтед»
11:54
Тюкавин объявил о подготовке к переговорам с европейскими клубами
11:28
2
Основной голкипер одного из клубов РПЛ может уйти по окончании сезона
10:59
2
Экс-тренер 4 клубов РПЛ посоветовал «Зениту» расстаться с некоторыми легионерами
10:48
5
Экс-игрок «Локо»: «Поезда ходят, цены высокие – не понимаю, почему с клубом такое происходит»
10:28
11
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+