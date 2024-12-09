Медведев восхитился легионерами «Спартака»: «Это фантастика!»

Вратарь «Пари НН» Никита Медведев оценил уровень игроков «Спартака».

В 18-м туре РПЛ москвичи победили «Пари НН» (3:0).

«Спартак» идет в РПЛ 3-м.

Чемпионат возобновится 1-2 марта.

«Посмотрите на уровень иностранцев «Спартака», как они обращаются с мячом. Это фантастика! Вся атакующая линия красно-белых – высочайшего уровня для РПЛ.

Криштиану Роналду к нам не приедет, но вот эти иностранцы «Спартака» – высочайшего уровня футболисты. Наш футбол растет, когда приезжают такие легионеры – чемпионат не может стоять на месте с этими игроками», – сказал Медведев.

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