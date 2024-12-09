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    • Медведев восхитился легионерами «Спартака»: «Это фантастика!»

    Медведев восхитился легионерами «Спартака»: «Это фантастика!»

    Вратарь «Пари НН» Никита Медведев оценил уровень игроков «Спартака».

    • В 18-м туре РПЛ москвичи победили «Пари НН» (3:0).
    • «Спартак» идет в РПЛ 3-м.
    • Чемпионат возобновится 1-2 марта.

    «Посмотрите на уровень иностранцев «Спартака», как они обращаются с мячом. Это фантастика! Вся атакующая линия красно-белых – высочайшего уровня для РПЛ.

    Криштиану Роналду к нам не приедет, но вот эти иностранцы «Спартака» – высочайшего уровня футболисты. Наш футбол растет, когда приезжают такие легионеры – чемпионат не может стоять на месте с этими игроками», – сказал Медведев.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «РБ Спорт»

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    09.12.2024 19:28
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    Комментарии (3)
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    1733762473
    Это мнение-не в общую струю.У нас застой,упадок,тупик,болото.
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    Айболид
    1733763776
    Медведев да не тот . А то бы здесь такоооое началось .
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    alefreddy
    1733775462
    верно надо пусть меньше но качественных игроков прикупать
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