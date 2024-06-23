Обращение Медведева к фанатам «Ростова» после ухода в «Пари НН»

Новичок «Пари НН» Никита Медведев обратился к болельщикам «Ростова». Он был в команде последние два года.

«Дорогие друзья! Вот и настало время попрощаться…

Хочу сказать большое спасибо этому городу. Дважды был здесь – это незабываемое и самое лучшее время в моей карьере. Желаю всем удачи и крепкого здоровья! Ростов останется моим домом. Любите город и команду, я всегда с вами и всех люблю! Спасибо еще раз!» – сказал Медведев.