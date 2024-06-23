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    • Обращение Медведева к фанатам «Ростова» после ухода в «Пари НН»

    Обращение Медведева к фанатам «Ростова» после ухода в «Пари НН»

    Новичок «Пари НН» Никита Медведев обратился к болельщикам «Ростова». Он был в команде последние два года.

    «Дорогие друзья! Вот и настало время попрощаться…

    Хочу сказать большое спасибо этому городу. Дважды был здесь – это незабываемое и самое лучшее время в моей карьере. Желаю всем удачи и крепкого здоровья! Ростов останется моим домом. Любите город и команду, я всегда с вами и всех люблю! Спасибо еще раз!» – сказал Медведев.

    • Медведеву принадлежит рекордная сухая серия в РПЛ – 1034 минуты без пропущенных голов.
    • Никита брал РПЛ с «Локомотивом».
    • Медведев – воспитанник ижевского футбола.

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    Источник: телеграм-канал «Ростова»

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