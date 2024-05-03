Медведев отреагировал на шутки про «привозы» вратарей «Ростова»

Голкипер «Ростова» Никита Медведев рассказал о своем отношении к юмористическим высказываниям после голевых ошибок.

– После ошибки Песьякова в матче со «Спартаком» и вашей в матче с «Оренбургом» начали шутить, что вратари «Ростова» соревнуются по «привозам». Как реагируете на такие слова и сильно ли переживаете после допущенных ошибок?

– Переживать об ошибках некогда, нужно дальше готовиться. Слава богу, моя ошибка в игре с «Оренбургом» не повлияла на результат, мы победили. Ничего страшного, такое бывает у всех.

По поводу того, что мы соревнуемся с (Сергеем) Песьяковым в «привозах» – это говорят недалекие люди, которые не разбираются в футболе. Их мнение мне точно неинтересно. Мы отдаем все силы за нашу команду, а ошибки случаются.