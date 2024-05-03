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    • Медведев отреагировал на шутки про «привозы» вратарей «Ростова»

    Медведев отреагировал на шутки про «привозы» вратарей «Ростова»

    Голкипер «Ростова» Никита Медведев рассказал о своем отношении к юмористическим высказываниям после голевых ошибок.

    – После ошибки Песьякова в матче со «Спартаком» и вашей в матче с «Оренбургом» начали шутить, что вратари «Ростова» соревнуются по «привозам». Как реагируете на такие слова и сильно ли переживаете после допущенных ошибок?

    – Переживать об ошибках некогда, нужно дальше готовиться. Слава богу, моя ошибка в игре с «Оренбургом» не повлияла на результат, мы победили. Ничего страшного, такое бывает у всех.

    По поводу того, что мы соревнуемся с (Сергеем) Песьяковым в «привозах» – это говорят недалекие люди, которые не разбираются в футболе. Их мнение мне точно неинтересно. Мы отдаем все силы за нашу команду, а ошибки случаются.

    • «Ростов» идет на 7-м месте в таблице РПЛ.
    • Вчера команда вылетела из Фонбет Кубка России от «Балтики».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    03.05.2024 16:29
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    Комментарии (3)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    WILDLING_HRUNDEL
    1714744750
    Осёл!! Это что за ответ? И не стыдно и по фиг
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    ...уефан
    1714747776
    ...ответил бы словами Коржакова, когда в адрес его игры звучала критика - " Привозили..,привозим.., и будем привозить!" почти(с)...
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    WE ARE FOR PETER
    1714748044
    Писяков помалкивал а этот косячник Медведев,ну и что !)) Валера что за нафиг!
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