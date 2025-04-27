Вратарь «Пари НН» Медведев поддержал Агкацева, повредившего палец в матче с «Динамо Мх»

Никита Медведев, голкипер «Пари НН», обратился к коллеге Станиславу Агкацеву из «Краснодара».

На 90+11 минуте матча 26-го тура РПЛ против «Краснодара» «Динамо Мх» не забило пенальти.

С ударом Гамида Агаларова справился Станислав Агкацев, повредив палец.

Голкипер признан лучшим в матче.

– Что с рукой у тебя?

– Всe великолепно, все нормально. Стасу Агкацеву хочу передать, что только настоящие вратари с такими [поврежденными] пальцами. Он в наши ряды вступил.

– Это когда случилось? Во время пенальти?

– Нет, это давно уже. Давно такой палец, да.

– Тебе не больно?

– Не, уже ничего не больно.