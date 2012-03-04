|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Севилья
|24
|1
|0
|8
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.04.2012
|1' -45'
|Севилья (Севилья)
|1:1
|Леванте (Валенсия)
|20'
|16.04.2012
|1' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|5:1
|Севилья (Севилья)
|12.04.2012
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|3:0
|Сарагоса (Сарагоса)
|08.04.2012
|1' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|1:0
|Севилья (Севилья)
|46'
|02.04.2012
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|3:1
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|26.03.2012
|1' -90'
|Гранада (Гранада)
|0:3
|Севилья (Севилья)
|22.03.2012
|1' -90'
|Расинг (Сантандер)
|0:3
|Севилья (Севилья)
|17.03.2012
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|0:2
|Барселона (Барселона)
|49'
|10.03.2012
|1' -90'
|Спортинг (Хихон)
|1:0
|Севилья (Севилья)
|71'
|04.03.2012
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|1:1
|Атлетико (Мадрид)
|26.02.2012
|1' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|1:2
|Севилья (Севилья)
|05.02.2012
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|1:2
|Вильярреал (Вильярреал)
|52'
|30.01.2012
|1' -90'
|Малага (Малага)
|2:1
|Севилья (Севилья)
|90'
|22.01.2012
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|1:1
|Севилья (Севилья)
|14.01.2012
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|0:0
|Эспаньол (Барселона)
|08.01.2012
|1' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|2:1
|Севилья (Севилья)
|62' 71'
|18.12.2011
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|2:6
|Реал (Мадрид)
|10.12.2011
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|1:0
|Севилья (Севилья)
|05.12.2011
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|3:0
|Хетафе (Хетафе)
|28.11.2011
|Был в запасе
|Сарагоса (Сарагоса)
|0:1
|Севилья (Севилья)
|20.11.2011
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|1:2
|Атлетик (Бильбао)
|05.11.2011
|1' -90'
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|0:0
|Севилья (Севилья)
|31.10.2011
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|1:2
|Гранада (Гранада)
|25.10.2011
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|2:2
|Расинг (Сантандер)
|22.10.2011
|1' -90'
|Барселона (Барселона)
|0:0
|Севилья (Севилья)
|16.10.2011
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|2:1
|Спортинг (Хихон)
|24.09.2011
|1' -67'
|Севилья (Севилья)
|1:0
|Валенсия (Валенсия)
|67'
|17.09.2011
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|1:0
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|45'
|10.09.2011
|1' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|2:2
|Севилья (Севилья)
|28.08.2011
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|2:1
|Малага (Малага)