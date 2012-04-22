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Жюльен Эскюде
Статистика
Жюльен Эскюде - статистика
Завершил карьеру
17 августа 1979 (47)
#14 | Защитник
184 см | 79 кг
Франция
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Кубок 2010/2011
Испания. Примера 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Суперкубок Испании 2010
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Испания. Кубок 2009/2010
Испания. Примера 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Испания. Кубок 2008/2009
Испания. Примера 2008/2009
Кубок УЕФА 2008/2009
Отборочные матчи к ЧЕ 2008
Товарищеские матчи 2008
Испания. Примера 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Суперкубок УЕФА 2007
Команда
И
Г
П
Ж
К
Севилья
24
1
0
8
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 35 тур
Севилья
1 : 1
22.04.2012
Леванте
1' - 45'
20'
Испания. Примера, 34 тур
Хетафе
5 : 1
16.04.2012
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Севилья
3 : 0
12.04.2012
Сарагоса
1' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Атлетик
1 : 0
08.04.2012
Севилья
1' - 90'
46'
Испания. Примера, 31 тур
Севилья
3 : 1
02.04.2012
Мальорка
1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Гранада
0 : 3
26.03.2012
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Расинг
0 : 3
22.03.2012
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Севилья
0 : 2
17.03.2012
Барселона
1' - 90'
49'
Испания. Примера, 27 тур
Спортинг
1 : 0
10.03.2012
Севилья
1' - 90'
71'
Испания. Примера, 26 тур
Севилья
1 : 1
04.03.2012
Атлетико
1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Валенсия
1 : 2
26.02.2012
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Севилья
1 : 2
05.02.2012
Вильярреал
1' - 90'
52'
Испания. Примера, 21 тур
Малага
2 : 1
30.01.2012
Севилья
1' - 90'
90'
Испания. Примера, 1 тур
Бетис
1 : 1
22.01.2012
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Севилья
0 : 0
14.01.2012
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Райо Вальекано
2 : 1
08.01.2012
Севилья
1' - 90'
62'
71'
Испания. Примера, 17 тур
Севилья
2 : 6
18.12.2011
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Леванте
1 : 0
10.12.2011
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Севилья
3 : 0
05.12.2011
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Сарагоса
0 : 1
28.11.2011
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 2
20.11.2011
Атлетик
1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Мальорка
0 : 0
05.11.2011
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Севилья
1 : 2
31.10.2011
Гранада
1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 2
25.10.2011
Расинг
1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Барселона
0 : 0
22.10.2011
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Севилья
2 : 1
16.10.2011
Спортинг
1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Севилья
1 : 0
24.09.2011
Валенсия
1' - 67'
67'
Испания. Примера, 4 тур
Севилья
1 : 0
17.09.2011
Реал Сосьедад
1' - 90'
45'
Испания. Примера, 3 тур
Вильярреал
2 : 2
10.09.2011
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Севилья
2 : 1
28.08.2011
Малага
1' - 90'
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