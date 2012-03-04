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    Жюльен Эскюде - статистика

    Защитник
    Имя Жюльен
    Фамилия Эскюде
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 августа 1979 (43 года)
    Рост 184
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Севилья 24 1 0 8 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.04.2012 1' -45' Севилья (Севилья) 1:1 Леванте (Валенсия)
    20'
    16.04.2012 1' -90' Хетафе (Хетафе) 5:1 Севилья (Севилья)
    12.04.2012 1' -90' Севилья (Севилья) 3:0 Сарагоса (Сарагоса)
    08.04.2012 1' -90' Атлетик (Бильбао) 1:0 Севилья (Севилья)
    46'
    02.04.2012 1' -90' Севилья (Севилья) 3:1 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
    26.03.2012 1' -90' Гранада (Гранада) 0:3 Севилья (Севилья)
    22.03.2012 1' -90' Расинг (Сантандер) 0:3 Севилья (Севилья)
    17.03.2012 1' -90' Севилья (Севилья) 0:2 Барселона (Барселона)
    49'
    10.03.2012 1' -90' Спортинг (Хихон) 1:0 Севилья (Севилья)
    71'
    04.03.2012 1' -90' Севилья (Севилья) 1:1 Атлетико (Мадрид)
    26.02.2012 1' -90' Валенсия (Валенсия) 1:2 Севилья (Севилья)
    05.02.2012 1' -90' Севилья (Севилья) 1:2 Вильярреал (Вильярреал)
    52'
    30.01.2012 1' -90' Малага (Малага) 2:1 Севилья (Севилья)
    90'
    22.01.2012 Был в запасе Бетис (Севилья) 1:1 Севилья (Севилья)
    14.01.2012 Был в запасе Севилья (Севилья) 0:0 Эспаньол (Барселона)
    08.01.2012 1' -90' Райо Вальекано (Мадрид) 2:1 Севилья (Севилья)
    62' 71'
    18.12.2011 Был в запасе Севилья (Севилья) 2:6 Реал (Мадрид)
    10.12.2011 Был в запасе Леванте (Валенсия) 1:0 Севилья (Севилья)
    05.12.2011 Был в запасе Севилья (Севилья) 3:0 Хетафе (Хетафе)
    28.11.2011 Был в запасе Сарагоса (Сарагоса) 0:1 Севилья (Севилья)
    20.11.2011 1' -90' Севилья (Севилья) 1:2 Атлетик (Бильбао)
    05.11.2011 1' -90' Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 0:0 Севилья (Севилья)
    31.10.2011 1' -90' Севилья (Севилья) 1:2 Гранада (Гранада)
    25.10.2011 1' -90' Севилья (Севилья) 2:2 Расинг (Сантандер)
    22.10.2011 1' -90' Барселона (Барселона) 0:0 Севилья (Севилья)
    16.10.2011 1' -90' Севилья (Севилья) 2:1 Спортинг (Хихон)
    24.09.2011 1' -67' Севилья (Севилья) 1:0 Валенсия (Валенсия)
    67'
    17.09.2011 1' -90' Севилья (Севилья) 1:0 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    45'
    10.09.2011 1' -90' Вильярреал (Вильярреал) 2:2 Севилья (Севилья)
    28.08.2011 1' -90' Севилья (Севилья) 2:1 Малага (Малага)
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