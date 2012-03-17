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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Барселона
Севилья - Барселона: обзор матча 17 марта 2012
Севилья
17.03.2012, суббота, 23:00
Испания. Примера, 28 тур
0 : 2
Завершен
Барселона
18'
Хави
25'
Л. Месси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Барселона
Замена
К. Пуйоль
️️️️
Адриано
Замена
А. Санчес
️️️️
Хави
Желтая карточка
Адриано
Желтая карточка
Г. Медель
Травма
Кала
Травма
С. Кейта
Замена
С. Кейта
️️️️
С. Фабрегас
Замена
Кала
️️️️
Э. Спахич
Замена
Д. Перотти
️️️️
Х. Антонио Рейес
Замена
П. Троховски
️️️️
И. Ракитич
Травма
Д. Алвес
Желтая карточка
Ж. Эскюде
Желтая карточка
Ж. Пике
ГОЛ! 0:2!
Л. Месси
Пас отдал
А. Иньеста
18'
ГОЛ! 0:1!
Хави
Желтая карточка
Э. Спахич
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
25
Андрес Палоп
(К)
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
13
Антонио Луна
ЛЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЛВ
17
Гари Медель
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
7
Ману
АП
11
Фредерик Кануте
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
3
Адриано
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Андрес Иньеста
ЦП
6
Хави
(К)
ЦП
9
Педро
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
4
Сеск Фабрегас
РФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Севилья
13
Хави Варас
ВР
16
Кала
ЦЗ
15
Дэйвид
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
20
Сейду Кейта
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
3-3-1-2-1
25
Палоп
3
Наварро
4
Спахич
14
Эскюде
13
Луна
17
Медель
16
Навас
11
Ракитич
19
Рейес
7
Ману
11
Кануте
4-1-2-2-1
26
Вальдес
10
Алвес
3
Пике
14
Маскерано
3
Адриано
5
Бускетс
8
Иньеста
6
Хави
10
Месси
9
Педро
4
Фабрегас
4
Спахич
16
Кала
16
Кала
4
Спахич
11
Ракитич
15
Троховски
15
Троховски
11
Ракитич
19
Рейес
8
Перотти
8
Перотти
19
Рейес
3
Адриано
5
Пуйоль
5
Пуйоль
3
Адриано
4
Фабрегас
20
Кейта
20
Кейта
4
Фабрегас
6
Хави
4
Санчес
4
Санчес
6
Хави
Остались в запасе
Севилья
Барселона
13
Хави Варас
ВР
15
Дэйвид
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
15
Дэйвид
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Севилья - Барселона
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 22:55 (прямая)
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