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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Севилья
Барселона - Севилья: обзор матча 22 октября 2011
Барселона
22.10.2011, суббота, 23:59
Испания. Примера, 9 тур
0 : 0
Завершен
Севилья
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Севилья
+7
Вторая желтая
Ф. Наварро
Пенальти не реализован!
Л. Месси
+5
+4
Вторая желтая
Ф. Кануте
+3
Желтая карточка
Ф. Кануте
+2
Желтая карточка
Ф. Фасио
Замена
С. Бускетс
️️️️
Хави
Желтая карточка
А. Иньеста
Замена
С. Фабрегас
️️️️
Т. Алькантара
Замена
И. Ракитич
️️️️
Х. Кампанья
Желтая карточка
М. Касерес
Желтая карточка
Г. Медель
Замена
Ф. Кануте
️️️️
Ману
Замена
Коке
️️️️
П. Троховски
Замена
Педро
️️️️
С. Кейта
Желтая карточка
Х. Варас
Желтая карточка
Ф. Наварро
Желтая карточка
Х. Маскерано
Желтая карточка
Х. Навас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
3
Адриано
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
22
Эрик Абидаль
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
6
Хави
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
7
Давид Вилья
ЛФ
8
Андрес Иньеста
РФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Севилья
13
Хави Варас
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
4
Мартин Касерес
ПЗ
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
17
Гари Медель
ОП
20
Хосе Кампанья
ЦП
15
Петр Троховски
АП
7
Ману
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
9
Педро
ПВ
7
Исаак Куэнка
РФ
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
4
Алексис
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
18
Луис Альберто
АП
11
Фредерик Кануте
ЦФ
4-3-1-2
26
Вальдес
3
Адриано
14
Маскерано
22
Абидаль
10
Алвес
6
Алькантара
20
Кейта
6
Хави
10
Месси
7
Вилья
8
Иньеста
3-3-1-2-1
13
Варас
16
Навас
14
Эскюде
17
Фасио
4
Касерес
17
Медель
3
Наварро
20
Кампанья
15
Троховски
23
Арментерос
7
Ману
6
Хави
5
Бускетс
5
Бускетс
6
Хави
6
Алькантара
4
Фабрегас
4
Фабрегас
6
Алькантара
20
Кейта
9
Педро
9
Педро
20
Кейта
15
Троховски
23
Коке
23
Коке
15
Троховски
20
Кампанья
11
Ракитич
11
Ракитич
20
Кампанья
7
Ману
11
Кануте
11
Кануте
7
Ману
Остались в запасе
Барселона
Севилья
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
7
Исаак Куэнка
РФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
25
Андрес Палоп
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
4
Алексис
ЦЗ
18
Луис Альберто
АП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
7
Исаак Куэнка
РФ
Остались в запасе
25
Андрес Палоп
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
4
Алексис
ЦЗ
18
Луис Альберто
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Барселона - Севилья
2
2
7
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
7
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Итурральде Гонсалес
(Бильбао)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 23:55 (прямая)
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