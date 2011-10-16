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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Спортинг
Севилья - Спортинг: обзор матча 16 октября 2011
Севилья
16.10.2011, воскресенье, 23:59
Испания. Примера, 8 тур
2 : 1
Завершен
Спортинг
15'
Ману
57'
М. Касерес
64'
Д. Баррал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Спортинг
Замена
С. Эгурен
️️️️
А. Ривера
Замена
Ф. Фасио
️️️️
Г. Медель
Замена
Л. Моран
️️️️
О. Трехо
Замена
Э. Арментерос
️️️️
Ману
ГОЛ! 2:1!
Д. Баррал
Пас отдал
М. Билич
Замена
М. Билич
️️️️
Н. Касес
ГОЛ! 2:0!
М. Касерес
Желтая карточка
Р. Канелья
Желтая карточка
Э. Спахич
Замена
И. Ракитич
️️️️
Д. Перотти
Желтая карточка
Х. Навас
ГОЛ! 1:0!
Ману
Пас отдал
Д. Перотти
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
13
Хави Варас
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
15
Петр Троховски
ЦП
7
Ману
АП
8
Диего Перотти
ЦФ
11
Фредерик Кануте
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
11
Альберто Лора
ЦЗ
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
10
Начо Касес
ЦП
5
Альберто Ривера
ЦП
8
Андре Каштру
АП
8
Оскар Трехо
АП
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
20
Хосе Кампанья
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
9
Себастьян Эгурен
ЦП
18
Луис Моран
ПВ
9
Мате Билич
ЦФ
3-3-1-1-2
13
Варас
4
Касерес
4
Спахич
14
Эскюде
3
Наварро
17
Медель
16
Навас
15
Троховски
7
Ману
11
Кануте
8
Перотти
4-3-2-1
25
Хуан Пабло
11
Лора
14
Эрнандес
15
Канелья
4
Ботиа
10
Де лас Куэвас
10
Касес
5
Ривера
8
Каштру
8
Трехо
18
Баррал
17
Медель
17
Фасио
17
Фасио
17
Медель
8
Перотти
11
Ракитич
11
Ракитич
8
Перотти
7
Ману
23
Арментерос
23
Арментерос
7
Ману
5
Ривера
9
Эгурен
9
Эгурен
5
Ривера
8
Трехо
18
Моран
18
Моран
8
Трехо
10
Касес
9
Билич
9
Билич
10
Касес
Остались в запасе
Севилья
Спортинг
25
Андрес Палоп
ВР
4
Алексис
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
25
Иван Куэльяр
ВР
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Остались в запасе
25
Андрес Палоп
ВР
4
Алексис
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Статистика матча Севилья - Спортинг
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Информация о матче
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