Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Валенсия
Севилья - Валенсия: обзор матча 24 сентября 2011
Севилья
24.09.2011, суббота, 20:00
Испания. Примера, 6 тур
1 : 0
Завершен
Валенсия
18'
Ф. Кануте
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Валенсия
+4
Желтая карточка
А. Рами
Желтая карточка
И. Ракитич
Замена
Ману
️️️️
А. Негредо
Желтая карточка
Э. Спахич
Замена
Р. Сольдадо
️️️️
В. Руис
Красная карточка
А. Адурис
Замена
Коке
️️️️
Д. Перотти
Пенальти не реализован!
Э. Банега
Красная карточка
Ж. Эскюде
Замена
С. Каналес
️️️️
П. Пьятти
Желтая карточка
А. Адурис
Замена
И. Ракитич
️️️️
Ф. Кануте
Вторая желтая
П. Троховски
Желтая карточка
П. Троховски
Замена
А. Барраган
️️️️
Бруно
Желтая карточка
Т. Коста
ГОЛ! 1:0!
Ф. Кануте
Пас отдал
Х. Навас
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
13
Хави Варас
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
4
Мартин Касерес
ПЗ
8
Диего Перотти
ЛП
17
Гари Медель
ОП
15
Петр Троховски
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
11
Фредерик Кануте
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
22
Жереми Матье
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
23
Хедвигес Мадуро
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
17
Жонас
ПВ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
4
Алексис
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
20
Хосе Кампанья
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
7
Ману
АП
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
3-3-2-2
13
Варас
16
Навас
4
Спахич
14
Эскюде
3
Наварро
17
Медель
4
Касерес
8
Перотти
15
Троховски
11
Кануте
21
Негредо
4-3-2-1
13
Гуаита
2
Бруно
4
Руис
23
Рами
22
Матье
23
Мадуро
11
Банега
8
Коста
17
Жонас
10
Пьятти
20
Адурис
8
Перотти
23
Коке
23
Коке
8
Перотти
11
Кануте
11
Ракитич
11
Ракитич
11
Кануте
21
Негредо
7
Ману
7
Ману
21
Негредо
2
Бруно
19
Барраган
19
Барраган
2
Бруно
10
Пьятти
20
Каналес
20
Каналес
10
Пьятти
4
Руис
9
Сольдадо
9
Сольдадо
4
Руис
Остались в запасе
Севилья
Валенсия
25
Андрес Палоп
ВР
4
Алексис
ЦЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
8
Софиан Фегули
ОП
25
Диего Алвес
ВР
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
25
Андрес Палоп
ВР
4
Алексис
ЦЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
Остались в запасе
8
Софиан Фегули
ОП
25
Диего Алвес
ВР
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Севилья - Валенсия
3
2
1
3
Красные карточки
2
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 19:55 (прямая)
Новости команд
Все
Севилья
Валенсия
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
«Валенсия» – «Реал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Валенсии» и «Реала» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Севильи» и «Алавеса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
«Хетафе» – «Севилья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ла Лига Испании: шансы «Хетафе» и «Севильи» на победу в матче 11-го тура
31 октября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Осасуны» на победу в матче 10-го тура
25 октября
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
«Валенсия» – «Реал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Валенсии» и «Реала» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Эльче» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+