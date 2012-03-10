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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Спортинг - Севилья
Спортинг - Севилья: обзор матча 10 марта 2012
Спортинг
10.03.2012, суббота, 23:00
Испания. Примера, 27 тур
1 : 0
Завершен
Севилья
32'
А. Каштру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Севилья
+6
Желтая карточка
Ф. Фасио
Желтая карточка
М. Билич
+2
Желтая карточка
А. Гальвез
Замена
Н. Касес
️️️️
А. Каштру
Желтая карточка
Д. Перотти
Замена
П. Троховски
️️️️
И. Ракитич
Замена
М. Билич
️️️️
А. Колунга
Желтая карточка
Ж. Эскюде
Замена
П. Бабакар Диавара
️️️️
Х. Антонио Рейес
Замена
А. Лора
️️️️
Д. Баррал
Желтая карточка
А. Колунга
Замена
Х. Кампанья
️️️️
Кала
Желтая карточка
Ф. Наварро
ГОЛ! 1:0!
А. Каштру
Пас отдал
А. Колунга
14'
Желтая карточка
Коке
Желтая карточка
О. Трехо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
15
Роберто Канелья
ЛЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
22
Педро Орфила
ПЗ
15
Грегори Арнолен
ЛВ
27
Адриан Колунга
ЦП
8
Андре Каштру
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
18
Давид Баррал
АП
22
Формос Менди
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Клементе
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
16
Кала
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
23
Коке
ПЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЛП
17
Федерико Фасио
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Диего Перотти
ПП
7
Ману
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
11
Альберто Лора
ЦЗ
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
10
Начо Касес
ЦП
6
Кармело
АП
9
Мате Билич
ЦФ
Севилья
13
Хави Варас
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
15
Петр Троховски
ЦП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
15
Дэйвид
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
4-2-3-1
25
Хуан Пабло
15
Канелья
6
Гальвез
4
Ботиа
22
Орфила
27
Колунга
8
Каштру
15
Арнолен
18
Баррал
8
Трехо
22
Менди
3-2-4-1
25
Палоп
16
Кала
16
Навас
14
Эскюде
23
Коке
3
Наварро
8
Перотти
17
Фасио
11
Ракитич
19
Рейес
7
Ману
18
Баррал
11
Лора
11
Лора
18
Баррал
8
Каштру
10
Касес
10
Касес
8
Каштру
27
Колунга
9
Билич
9
Билич
27
Колунга
11
Ракитич
15
Троховски
15
Троховски
11
Ракитич
16
Кала
20
Кампанья
20
Кампанья
16
Кала
19
Рейес
90
Диавара
90
Диавара
19
Рейес
Остались в запасе
Спортинг
Севилья
25
Иван Куэльяр
ВР
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
6
Кармело
АП
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
Главный тренер
Хавьер Клементе
13
Хави Варас
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
15
Дэйвид
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
6
Кармело
АП
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
15
Дэйвид
ЦП
Главный тренер
Хавьер Клементе
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Спортинг - Севилья
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Эль Молинон
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