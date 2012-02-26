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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Севилья
Валенсия - Севилья: обзор матча 26 февраля 2012
Валенсия
26.02.2012, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 25 тур
1 : 2
Завершен
Севилья
25'
Т. Коста
36'
Г. Медель
70'
Х. Навас
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Севилья
Желтая карточка
Г. Медель
Замена
П. Троховски
️️️️
И. Ракитич
Желтая карточка
Ф. Наварро
Замена
П. Эрнандес
️️️️
Ж. Матье
Желтая карточка
А. Адурис
Замена
П. Бабакар Диавара
️️️️
А. Негредо
Замена
А. Барраган
️️️️
Бруно
ГОЛ! 1:2!
Х. Навас
Пас отдал
Ф. Кануте
Желтая карточка
Бруно
Замена
А. Адурис
️️️️
Жонас
Замена
Ману
️️️️
Х. Антонио Рейес
ГОЛ! 1:1!
Г. Медель
Пас отдал
И. Ракитич
ГОЛ! 1:0!
Т. Коста
Пас отдал
Ж. Альба
Желтая карточка
Д. Альбельда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
22
Жереми Матье
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
6
Давид Альбельда
(К)
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
17
Жонас
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Севилья
25
Андрес Палоп
(К)
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
23
Коке
ПЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЛП
17
Гари Медель
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
11
Фредерик Кануте
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
5
Мехмет Топал
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Севилья
13
Хави Варас
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
16
Кала
ЦЗ
15
Петр Троховски
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
7
Ману
АП
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Гуаита
18
Альба
4
Руис
23
Рами
2
Бруно
8
Фегули
6
Альбельда
8
Коста
22
Матье
17
Жонас
9
Сольдадо
3-3-2-2
25
Палоп
16
Навас
14
Эскюде
4
Спахич
23
Коке
17
Медель
3
Наварро
11
Ракитич
19
Рейес
21
Негредо
11
Кануте
2
Бруно
19
Барраган
19
Барраган
2
Бруно
22
Матье
19
Эрнандес
19
Эрнандес
22
Матье
17
Жонас
20
Адурис
20
Адурис
17
Жонас
11
Ракитич
15
Троховски
15
Троховски
11
Ракитич
19
Рейес
7
Ману
7
Ману
19
Рейес
21
Негредо
90
Диавара
90
Диавара
21
Негредо
Остались в запасе
Валенсия
Севилья
25
Диего Алвес
ВР
5
Мехмет Топал
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
13
Хави Варас
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
16
Кала
ЦЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
25
Диего Алвес
ВР
5
Мехмет Топал
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
16
Кала
ЦЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Валенсия - Севилья
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 20:55 (прямая)
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