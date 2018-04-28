Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бен Тернер - статистика

Завершил карьеру
21 августа 1988 (38)
#6 | Защитник
180 см
Англия | Уэльс
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бертон Альбион
26
2
1
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Бертон Альбион
2 : 0
28.04.2018
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Сандерленд
1 : 2
21.04.2018
Бертон Альбион
Был в запасе
90'
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Бертон Альбион
3 : 1
14.04.2018
Дерби Каунти
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Бертон Альбион
0 : 5
10.04.2018
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Бирмингем Сити
1 : 1
07.04.2018
Бертон Альбион
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Бертон Альбион
1 : 1
02.04.2018
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Кардифф
3 : 1
30.03.2018
Бертон Альбион
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Астон Вилла
3 : 2
03.02.2018
Бертон Альбион
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Бертон Альбион
1 : 3
30.01.2018
Рединг
1' - 90'
29'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Бертон Альбион
1 : 3
13.01.2018
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 3
01.01.2018
Бертон Альбион
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Бертон Альбион
0 : 0
30.12.2017
Норвич Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Бертон Альбион
1 : 2
26.12.2017
Лидс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Рединг
1 : 2
23.12.2017
Бертон Альбион
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Болтон
0 : 1
16.12.2017
Бертон Альбион
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Бертон Альбион
1 : 2
09.12.2017
Престон
1' - 90'
47'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Дерби Каунти
1 : 0
02.12.2017
Бертон Альбион
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Бертон Альбион
0 : 2
25.11.2017
Сандерленд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Брентфорд
1 : 1
21.11.2017
Бертон Альбион
1' - 90'
78'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бертон Альбион
1 : 3
17.11.2017
Шеффилд Юнайтед
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
04.11.2017
Бертон Альбион
1' - 90'
74'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бертон Альбион
2 : 4
31.10.2017
Барнсли
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бертон Альбион
1 : 2
28.10.2017
Ипсвич Таун
1' - 90'
57'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Ноттингем Форест
2 : 0
21.10.2017
Бертон Альбион
1' - 90'
47'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Бристоль Сити
0 : 0
13.10.2017
Бертон Альбион
1' - 90'
70'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Бертон Альбион
0 : 4
26.09.2017
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 0
23.09.2017
Бертон Альбион
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бертон Альбион
2 : 1
16.09.2017
Фулхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Норвич Сити
0 : 0
12.09.2017
Бертон Альбион
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Лидс
5 : 0
09.09.2017
Бертон Альбион
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Бертон Альбион
1 : 1
26.08.2017
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Главные новости
Первая тренерская отставка в РПЛ, скандал в «Ростове», приступ Халка и другие новости
02:00
Генич назвал двух ключевых футболистов «Спартака»: «Не дай бог, что-то с ними случится»
01:50
Слуцкий раскрыл фразу, которую чаще всего слышит от людей на улице
01:40
Генич назвал игроков, делающих результат в «Зените»
01:20
Селюк объяснил, почему взял бы Дзюбу в «Спартак»
01:10
Талалаев определил лучшего защитника в новом сезоне РПЛ
01:00
Беллингем и Ромеро обменялись оскорблениями в мадридском дерби
00:52
Титов вернулся к тренерской работе после 7-летней паузы
00:37
ВидеоМесси показал форму на прощальный матч за сборную Аргентины
00:30
Беленов объяснил, почему отклонил предложение «Спартака» в 2023 году
Вчера, 23:59
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+