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Роджер Карвальо
Статистика
Роджер Карвальо - статистика
Завершил карьеру
10 декабря 1986 (39)
#45 | Защитник
184 см
Бразилия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Болонья
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 36 тур
Болонья
0 : 3
08.05.2013
Наполи
1' - 82'
Италия. Серия А, 35 тур
Лацио
6 : 0
05.05.2013
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Аталанта
1 : 1
27.04.2013
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Болонья
1 : 1
21.04.2013
Сампдория
71' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Палермо
1 : 1
14.04.2013
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Болонья
2 : 2
06.04.2013
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Удинезе
0 : 0
30.03.2013
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Болонья
0 : 2
16.03.2013
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Интер
0 : 1
10.03.2013
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Болонья
3 : 0
03.03.2013
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Болонья
2 : 1
26.02.2013
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Катания
1 : 0
17.02.2013
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Болонья
1 : 1
10.02.2013
Сиена
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Пескара
2 : 3
03.02.2013
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Болонья
3 : 3
27.01.2013
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Милан
2 : 1
20.01.2013
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Дженоа
2 : 0
06.01.2013
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Болонья
1 : 2
22.12.2012
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Наполи
2 : 3
16.12.2012
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Болонья
0 : 0
10.12.2012
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 1
31.10.2012
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Болонья
1 : 3
28.10.2012
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
1 : 0
21.10.2012
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 0
07.10.2012
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Болонья
4 : 0
30.09.2012
Катания
49' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Сиена
1 : 0
27.09.2012
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Болонья
1 : 1
23.09.2012
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Рома
2 : 3
16.09.2012
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Болонья
1 : 3
01.09.2012
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Кьево
2 : 0
26.08.2012
Болонья
1' - 90'
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