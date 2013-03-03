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    Роджер Карвальо - статистика

    #45 | Защитник
    Имя Роджер
    Фамилия Карвальо
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 10 декабря 1986 (36 лет)
    Рост 184
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Болонья 6 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.05.2013 1' -82' Болонья (Болонья) 0:3 Наполи (Неаполь)
    05.05.2013 Был в запасе Лацио (Рим) 6:0 Болонья (Болонья)
    27.04.2013 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 1:1 Болонья (Болонья)
    21.04.2013 71' -90' Болонья (Болонья) 1:1 Сампдория (Генуя)
    14.04.2013 Был в запасе Палермо (Палермо) 1:1 Болонья (Болонья)
    06.04.2013 Был в запасе Болонья (Болонья) 2:2 Торино (Турин)
    30.03.2013 Был в запасе Удинезе (Удине) 0:0 Болонья (Болонья)
    16.03.2013 Был в запасе Болонья (Болонья) 0:2 Ювентус (Турин)
    10.03.2013 Был в запасе Интер (Милан) 0:1 Болонья (Болонья)
    03.03.2013 Был в запасе Болонья (Болонья) 3:0 Кальяри (Кальяри)
    26.02.2013 Был в запасе Болонья (Болонья) 2:1 Фиорентина (Флоренция)
    17.02.2013 Был в запасе Катания (Катания) 1:0 Болонья (Болонья)
    10.02.2013 Был в запасе Болонья (Болонья) 1:1 Сиена (Сиена)
    03.02.2013 Был в запасе Пескара (Пескара) 2:3 Болонья (Болонья)
    27.01.2013 Был в запасе Болонья (Болонья) 3:3 Рома (Рим)
    20.01.2013 Был в запасе Милан (Милан) 2:1 Болонья (Болонья)
    06.01.2013 Был в запасе Дженоа (Генуя) 2:0 Болонья (Болонья)
    22.12.2012 Был в запасе Болонья (Болонья) 1:2 Парма (Парма)
    16.12.2012 Был в запасе Наполи (Неаполь) 2:3 Болонья (Болонья)
    10.12.2012 Был в запасе Болонья (Болонья) 0:0 Лацио (Рим)
    31.10.2012 Был в запасе Ювентус (Турин) 2:1 Болонья (Болонья)
    28.10.2012 Был в запасе Болонья (Болонья) 1:3 Интер (Милан)
    21.10.2012 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 1:0 Болонья (Болонья)
    07.10.2012 1' -90' Фиорентина (Флоренция) 1:0 Болонья (Болонья)
    30.09.2012 49' -90' Болонья (Болонья) 4:0 Катания (Катания)
    27.09.2012 Был в запасе Сиена (Сиена) 1:0 Болонья (Болонья)
    23.09.2012 Был в запасе Болонья (Болонья) 1:1 Пескара (Пескара)
    16.09.2012 Был в запасе Рома (Рим) 2:3 Болонья (Болонья)
    01.09.2012 1' -90' Болонья (Болонья) 1:3 Милан (Милан)
    26.08.2012 1' -90' Кьево (Верона) 2:0 Болонья (Болонья)
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