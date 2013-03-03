|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Болонья
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.05.2013
|1' -82'
|Болонья (Болонья)
|0:3
|Наполи (Неаполь)
|05.05.2013
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|6:0
|Болонья (Болонья)
|27.04.2013
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|1:1
|Болонья (Болонья)
|21.04.2013
|71' -90'
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Сампдория (Генуя)
|14.04.2013
|Был в запасе
|Палермо (Палермо)
|1:1
|Болонья (Болонья)
|06.04.2013
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|2:2
|Торино (Турин)
|30.03.2013
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|0:0
|Болонья (Болонья)
|16.03.2013
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|0:2
|Ювентус (Турин)
|10.03.2013
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|0:1
|Болонья (Болонья)
|03.03.2013
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|3:0
|Кальяри (Кальяри)
|26.02.2013
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|2:1
|Фиорентина (Флоренция)
|17.02.2013
|Был в запасе
|Катания (Катания)
|1:0
|Болонья (Болонья)
|10.02.2013
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Сиена (Сиена)
|03.02.2013
|Был в запасе
|Пескара (Пескара)
|2:3
|Болонья (Болонья)
|27.01.2013
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|3:3
|Рома (Рим)
|20.01.2013
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|2:1
|Болонья (Болонья)
|06.01.2013
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|2:0
|Болонья (Болонья)
|22.12.2012
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|1:2
|Парма (Парма)
|16.12.2012
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|2:3
|Болонья (Болонья)
|10.12.2012
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|0:0
|Лацио (Рим)
|31.10.2012
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|2:1
|Болонья (Болонья)
|28.10.2012
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|1:3
|Интер (Милан)
|21.10.2012
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|1:0
|Болонья (Болонья)
|07.10.2012
|1' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|1:0
|Болонья (Болонья)
|30.09.2012
|49' -90'
|Болонья (Болонья)
|4:0
|Катания (Катания)
|27.09.2012
|Был в запасе
|Сиена (Сиена)
|1:0
|Болонья (Болонья)
|23.09.2012
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Пескара (Пескара)
|16.09.2012
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|2:3
|Болонья (Болонья)
|01.09.2012
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|1:3
|Милан (Милан)
|26.08.2012
|1' -90'
|Кьево (Верона)
|2:0
|Болонья (Болонья)