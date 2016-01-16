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Леви Мадинда
Статистика
Леви Мадинда - статистика
Завершил карьеру
11 июня 1992 (34), Либревилль
#8 | Полузащитник
182 см | 77 кг
Габон
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Греция. Суперлига 2017/2018
Испания. Сегунда 2016/2017
Испания. Примера 2015/2016
Кубок Африканских Наций 2015
Испания. Примера 2014/2015
Испания. Примера 2013/2014
Испания. Примера 2012/2013
Кубок Африканских Наций 2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сельта
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 20 тур
Сельта
4 : 3
16.01.2016
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Сельта
0 : 2
10.01.2016
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Малага
2 : 0
03.01.2016
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Сельта
0 : 1
30.12.2015
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Гранада
0 : 2
20.12.2015
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
1 : 1
06.12.2015
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Сельта
2 : 1
29.11.2015
Спортинг
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Депортиво
2 : 0
22.11.2015
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Сельта
1 : 5
07.11.2015
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 3
01.11.2015
Сельта
90' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
1 : 3
24.10.2015
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Вильярреал
1 : 2
18.10.2015
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Сельта
0 : 0
02.10.2015
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Эйбар
1 : 1
26.09.2015
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Сельта
4 : 1
23.09.2015
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Севилья
1 : 2
20.09.2015
Сельта
Был в запасе
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