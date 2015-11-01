Леви Мадинда - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Леви
|Фамилия
|Мадинда
|Команда
|Химнастик
|Состав
|Основной
|Родной город
|Либревилль
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 июня 1992 (30 лет)
|Рост
|182
|Вес
|77
|Имя
|Леви
|Фамилия
|Мадинда
|Команда
|Химнастик
|Состав
|Основной
|Родной город
|Либревилль
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 июня 1992 (30 лет)
|Рост
|182
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сельта
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.01.2016
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|4:3
|Леванте (Валенсия)
|10.01.2016
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|0:2
|Атлетико (Мадрид)
|03.01.2016
|Был в запасе
|Малага (Малага)
|2:0
|Сельта (Виго)
|30.12.2015
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|0:1
|Атлетик (Бильбао)
|20.12.2015
|Был в запасе
|Гранада (Гранада)
|0:2
|Сельта (Виго)
|06.12.2015
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|1:1
|Сельта (Виго)
|29.11.2015
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|2:1
|Спортинг (Хихон)
|22.11.2015
|Был в запасе
|Депортиво (Ла-Корунья)
|2:0
|Сельта (Виго)
|07.11.2015
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|1:5
|Валенсия (Валенсия)
|01.11.2015
|90' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|2:3
|Сельта (Виго)
|24.10.2015
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|1:3
|Реал (Мадрид)
|18.10.2015
|Был в запасе
|Вильярреал (Вильярреал)
|1:2
|Сельта (Виго)
|02.10.2015
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|0:0
|Хетафе (Хетафе)
|26.09.2015
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|1:1
|Сельта (Виго)
|23.09.2015
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|4:1
|Барселона (Барселона)
|20.09.2015
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|1:2
|Сельта (Виго)