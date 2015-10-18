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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Сельта
Вильярреал - Сельта: обзор матча 18 октября 2015
Вильярреал
18.10.2015, воскресенье, 13:00
Испания. Примера, 8 тур
1 : 2
Завершен
Сельта
67'
Д. Суарес
41'
Ф. Орельяна
90'
Нолито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Сельта
90'
ГОЛ! 1:2!
Нолито
86'
Замена
Н. Радойя
️️️️
Д. Васс
81'
Замена
Д. Гуидетти
️️️️
Я. Аспас
73'
Замена
Т. Бонгонда
️️️️
П. Эрнандес
Желтая карточка
Р. Сольдадо
71'
ГОЛ! 1:1!
Д. Суарес
Пас отдал
Р. Сольдадо
67'
Замена
С. Бакамбу
️️️️
Л. Баптистао
59'
Замена
Д. Суарес
️️️️
М. Науэль
51'
Замена
А. Рукавина
️️️️
Саму
51'
Вторая желтая
Э. Байи
47'
43'
Желтая карточка
Д. Васс
41'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Орельяна
Пас отдал
А. Фернандес
37'
Желтая карточка
С. Гомес
36'
Желтая карточка
А. Фернандес
Желтая карточка
Э. Байи
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
23
Альфонсе Ареоля
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
14
Саму
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
6
Джонатан
ЦП
4
Денис Суарес
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Сельта
26
Нестор Диас
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
8
Леви Мадинда
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
10
Хосеп Сене
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
4-3-1-2
23
Ареоля
24
Коста
4
Руис
3
Байи
2
Гаспар
14
Саму
17
Пина
14
Тригерос
77
Науэль
12
Баптистао
9
Сольдадо
4-3-1-2
1
Альварес
22
Мальо
21
Гомес
22
Кабрал
17
Кастро
10
Васс
17
Фернандес
19
Эрнандес
14
Орельяна
3
Нолито
10
Аспас
14
Саму
2
Рукавина
2
Рукавина
14
Саму
77
Науэль
4
Суарес
4
Суарес
77
Науэль
12
Баптистао
94
Бакамбу
94
Бакамбу
12
Баптистао
19
Эрнандес
10
Бонгонда
10
Бонгонда
19
Эрнандес
10
Васс
22
Радойя
22
Радойя
10
Васс
10
Аспас
11
Гуидетти
11
Гуидетти
10
Аспас
Остались в запасе
Вильярреал
Сельта
25
Мариано Барбоса
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
6
Джонатан
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
26
Нестор Диас
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
8
Леви Мадинда
ЦП
10
Хосеп Сене
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Остались в запасе
25
Мариано Барбоса
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
6
Джонатан
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Остались в запасе
26
Нестор Диас
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
8
Леви Мадинда
ЦП
10
Хосеп Сене
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Статистика матча Вильярреал - Сельта
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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