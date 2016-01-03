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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Сельта
Малага - Сельта: обзор матча 03 января 2016
Малага
03.01.2016, воскресенье, 00:05
Испания. Примера, 18 тур
2 : 0
Завершен
Сельта
8'
Шарлес
26'
Р. Альбентоса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Сельта
Замена
Х. Онтиверос
️️️️
Шарлес
89'
Желтая карточка
Шарлес
88'
Желтая карточка
И. Камачо
83'
Замена
Дуда
️️️️
Хуанпи
81'
78'
Замена
Н. Радойя
️️️️
К. Планас
Желтая карточка
Ресио
67'
Пенальти не реализован!
Н. Амрабат
66'
65'
Замена
С. Альварес
️️️️
Х. Сене
64'
Красная карточка
Р. Бланко
Замена
П. Форнальс
️️️️
Д. Чоп
61'
56'
Замена
Т. Бонгонда
️️️️
Х. Кастро
38'
Желтая карточка
П. Эрнандес
Желтая карточка
Н. Амрабат
31'
ГОЛ! 2:0!
Р. Альбентоса
Пас отдал
Хуанпи
26'
25'
Желтая карточка
Г. Кабрал
ГОЛ! 1:0!
Шарлес
Пас отдал
Р. Росалес
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
36
Ресио
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
10
Хуанпи
АП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
21
Карлес Планас
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
10
Хосеп Сене
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Малага
13
Гильермо Очоа
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
21
Рикарду Орта
ЛВ
17
Дуда
ЛВ
8
Пабло Форнальс
АП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
22
Неманья Радойя
ЦЗ
8
Леви Мадинда
ЦП
28
Борха Фернандес
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
71
Деян Дразич
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
4-2-1-3
13
Камени
15
Бока
3
Велигтон
6
Альбентоса
16
Росалес
36
Ресио
4
Камачо
10
Хуанпи
19
Шарлес
39
Амрабат
9
Чоп
3-2-2-1-2
36
Бланко
21
Гомес
22
Кабрал
21
Планас
22
Мальо
17
Кастро
10
Васс
19
Эрнандес
14
Орельяна
10
Сене
10
Аспас
19
Шарлес
10
Онтиверос
10
Онтиверос
19
Шарлес
9
Чоп
8
Форнальс
8
Форнальс
9
Чоп
10
Хуанпи
17
Дуда
17
Дуда
10
Хуанпи
17
Кастро
10
Бонгонда
10
Бонгонда
17
Кастро
10
Сене
1
Альварес
1
Альварес
10
Сене
21
Планас
22
Радойя
22
Радойя
21
Планас
Остались в запасе
Малага
Сельта
21
Рикарду Орта
ЛВ
13
Гильермо Очоа
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
8
Леви Мадинда
ЦП
28
Борха Фернандес
ЦП
71
Деян Дразич
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Остались в запасе
21
Рикарду Орта
ЛВ
13
Гильермо Очоа
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Остались в запасе
8
Леви Мадинда
ЦП
28
Борха Фернандес
ЦП
71
Деян Дразич
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Статистика матча Малага - Сельта
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Иньяки Виканди Гарридо
(Португалете)
Стадион:
Ла Росаледа
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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