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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Сельта
Реал Сосьедад - Сельта: обзор матча 01 ноября 2015
Реал Сосьедад
01.11.2015, воскресенье, 00:05
Испания. Примера, 10 тур
2 : 3
Завершен
Сельта
11'
И. Агиррече
37'
И. Агиррече
17'
Я. Аспас
56'
Я. Аспас
89'
П. Эрнандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Сельта
90'
+3
Замена
К. Планас
️️️️
Нолито
90'
+1
Замена
Л. Мадинда
️️️️
Ф. Орельяна
Замена
Г. Кастро
️️️️
М. Бергара
90'
+1
89'
ГОЛ! 2:3!
П. Эрнандес
Пас отдал
Нолито
88'
Желтая карточка
У. Мальо
88'
Желтая карточка
Х. Кастро
Желтая карточка
А. Ильярраменди
86'
Замена
Жонатас
️️️️
И. Агиррече
85'
83'
Замена
Д. Гуидетти
️️️️
Я. Аспас
72'
Желтая карточка
Я. Аспас
Желтая карточка
Х. Сальдуа
71'
68'
Желтая карточка
П. Эрнандес
Замена
Брума
️️️️
Д. Зурутуса
57'
56'
ГОЛ! 2:2!
Я. Аспас
Пас отдал
Д. Васс
45'
Желтая карточка
Н. Радойя
ГОЛ! 2:1!
И. Агиррече
Пас отдал
Ю. Бершиче
37'
17'
ГОЛ! 1:1!
Я. Аспас
Пас отдал
Н. Радойя
ГОЛ! 1:0!
И. Агиррече
Пас отдал
Д. Зурутуса
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
3
Нолито
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Реал Сосьедад
13
Ойер
ВР
13
Диего Рейес
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
14
Рубен Пардо
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
9
Жонатас
ЦФ
Сельта
26
Нестор Диас
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
8
Леви Мадинда
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
10
Хосеп Сене
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
71
Деян Дразич
ЦФ
4-4-2
28
Рульи
17
Бершиче
3
Гонсалес
26
Мартинес
2
Сальдуа
5
Бергара
10
Прието
17
Зурутуса
14
Ильярраменди
10
Вела
9
Агиррече
3-2-2-1-2
1
Альварес
21
Гомес
3
Фонтас
22
Радойя
22
Мальо
17
Кастро
10
Васс
19
Эрнандес
14
Орельяна
10
Аспас
3
Нолито
17
Зурутуса
77
Брума
77
Брума
17
Зурутуса
5
Бергара
5
Кастро
5
Кастро
5
Бергара
9
Агиррече
9
Жонатас
9
Жонатас
9
Агиррече
3
Нолито
21
Планас
21
Планас
3
Нолито
14
Орельяна
8
Мадинда
8
Мадинда
14
Орельяна
10
Аспас
11
Гуидетти
11
Гуидетти
10
Аспас
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Сельта
13
Ойер
ВР
13
Диего Рейес
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
Главный тренер
Дэвид Мойес
26
Нестор Диас
ВР
10
Тео Бонгонда
ПВ
10
Хосеп Сене
ЦФ
71
Деян Дразич
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
13
Диего Рейес
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
Остались в запасе
26
Нестор Диас
ВР
10
Тео Бонгонда
ПВ
10
Хосеп Сене
ЦФ
71
Деян Дразич
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Статистика матча Реал Сосьедад - Сельта
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Реале Арена
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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