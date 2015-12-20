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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Сельта
Гранада - Сельта: обзор матча 20 декабря 2015
Гранада
20.12.2015, воскресенье, 20:15
Испания. Примера, 16 тур
0 : 2
Завершен
Сельта
21'
Ф. Орельяна
45'
Я. Аспас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Сельта
90'
+3
Замена
П. Шейх
️️️️
Х. Сене
Желтая карточка
Х. Агбо Уче
90'
89'
Замена
С. Гомес
️️️️
Ф. Орельяна
81'
Замена
Д. Гуидетти
️️️️
Я. Аспас
Замена
Р. Ибаньес
️️️️
Х. Маркес
75'
Замена
Х. Агбо Уче
️️️️
Р. Рочина
67'
Желтая карточка
Р. Перес
57'
54'
Желтая карточка
К. Планас
Желтая карточка
И. Саксесс
54'
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
Ф. Рико
45'
45'
ГОЛ! 0:2!
Я. Аспас
Пас отдал
Х. Кастро
Желтая карточка
Р. Рочина
44'
21'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Орельяна
Пас отдал
Х. Сене
18'
Желтая карточка
Я. Аспас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
1
Андрес
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
7
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
21
Рубен Перес
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
4
Фран Рико
ПП
16
Рубен Рочина
ПВ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рамон Сандоваль
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Карлес Планас
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
14
Фабиан Орельяна
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
10
Хосеп Сене
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Гранада
25
Иван Келава
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
23
Диего Аленде
ЦЗ
24
Папе Шейх
ЦП
8
Леви Мадинда
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
71
Деян Дразич
ЦФ
4-3-2-1
1
Андрес
3
Бираги
18
Ломбан
3
Бабен
20
Фулкье
21
Перес
10
Хави Маркес
4
Рико
7
Пеньяранда
16
Рочина
90
Саксесс
4-2-2-2
36
Бланко
22
Мальо
21
Планас
22
Кабрал
17
Кастро
10
Васс
17
Фернандес
14
Орельяна
10
Бонгонда
10
Сене
10
Аспас
10
Хави Маркес
20
Ибаньес
20
Ибаньес
10
Хави Маркес
16
Рочина
4
Уче
4
Уче
16
Рочина
4
Рико
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
4
Рико
14
Орельяна
21
Гомес
21
Гомес
14
Орельяна
10
Сене
24
Шейх
24
Шейх
10
Сене
10
Аспас
11
Гуидетти
11
Гуидетти
10
Аспас
Остались в запасе
Гранада
Сельта
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
25
Иван Келава
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
7
Эдгар Мендес
ПП
Главный тренер
Хосе Рамон Сандоваль
1
Серхио Альварес
ВР
23
Диего Аленде
ЦЗ
8
Леви Мадинда
ЦП
71
Деян Дразич
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Остались в запасе
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
25
Иван Келава
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
7
Эдгар Мендес
ПП
Остались в запасе
1
Серхио Альварес
ВР
23
Диего Аленде
ЦЗ
8
Леви Мадинда
ЦП
71
Деян Дразич
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рамон Сандоваль
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Статистика матча Гранада - Сельта
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра
(Бенидорм)
Стадион:
Лос Карменес
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