Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Владислав Леванидов - статистика

Завершил карьеру
11 февраля 1990 (36)
#24 | Вратарь
Украина
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Александрия
13
-12
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Волынь
0 : 0
29.04.2016
Александрия
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Александрия
0 : 4
24.04.2016
Днепр
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Александрия
2 : 0
16.04.2016
Заря
79' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 21 тур
Карпаты
2 : 2
10.04.2016
Александрия
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Александрия
0 : 2
02.04.2016
Динамо К
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 19 тур
Черноморец
1 : 2
19.03.2016
Александрия
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 18 тур
Александрия
0 : 0
12.03.2016
Олимпик
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 17 тур
Сталь
2 : 2
05.03.2016
Александрия
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 12 тур
Говерла
1 : 2
05.12.2015
Александрия
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 16 тур
Александрия
2 : 0
28.11.2015
Металлист
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 15 тур
Металлург
0 : 2
22.11.2015
Александрия
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 14 тур
Александрия
2 : 3
07.11.2015
Шахтер
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 13 тур
Александрия
1 : 1
01.11.2015
Ворскла
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
Александрия
3 : 1
18.10.2015
Волынь
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 10 тур
Днепр
2 : 0
04.10.2015
Александрия
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 9 тур
Заря
1 : 1
27.09.2015
Александрия
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 8 тур
Александрия
4 : 1
20.09.2015
Карпаты
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 7 тур
Динамо К
3 : 0
12.09.2015
Александрия
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 5 тур
Олимпик
1 : 0
15.08.2015
Александрия
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 4 тур
Александрия
1 : 1
08.08.2015
Сталь
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 3 тур
Металлист
1 : 1
02.08.2015
Александрия
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 2 тур
Александрия
1 : 0
26.07.2015
Металлург
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 1 тур
Шахтер
2 : 0
19.07.2015
Александрия
Был в запасе
Главные новости
Титов вернулся к тренерской работе после 7-летней паузы
00:37
ВидеоМесси показал форму на прощальный матч за сборную Аргентины
00:30
Беленов объяснил, почему отклонил предложение «Спартака» в 2023 году
Вчера, 23:59
Канчельскис: «Почему-то Вторую лигу делают отбросами – просто негодяи»
Вчера, 23:45
ВидеоХоланд и Mr Beast повторили популярный мем
Вчера, 23:31
Миранчук определился с будущим в «Динамо»
Вчера, 23:23
Батраков раскрыл свою цель в «Галатасарае»
Вчера, 22:55
Талалаев определил лучшего полузащитника РПЛ: «Мне такие нравятся»
Вчера, 22:00
Смородская объяснила, почему «Спартак» не станет чемпионом
Вчера, 21:25
12
«В этом плане тяжело»: Батраков рассказал о своей проблеме в Турции
Вчера, 21:08
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+