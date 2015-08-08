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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Александрия - Сталь
Александрия - Сталь: обзор матча 08 августа 2015
Александрия
08.08.2015, суббота, 19:30
Украина. Премьер-Лига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Сталь
90+1'
Е. Банада
22'
Е. Банада (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Александрия - Сталь
Травма
А. Новак
90'
+4
Желтая карточка
С. Басов
90'
+2
90'
+1
Замена
А. Котляр
️️️️
Д. Васин
ГОЛ! 1:1!
Е. Банада
Пас отдал
А. Новак
90'
+1
86'
Замена
В. Кучеров
️️️️
В. Кулач
Желтая карточка
А. Шендрик
78'
77'
Желтая карточка
С. Воронин
Замена
Ю. Коломоец
️️️️
А. Запорожан
77'
74'
Желтая карточка
Ю. Путраш
Замена
С. Старенький
️️️️
А. Голенков
65'
Замена
Д. Леонов
️️️️
В. Грицук
61'
55'
Замена
В. Гоменюк
️️️️
Р. Дебелко
36'
Желтая карточка
А. Кравченко
Желтая карточка
А. Черный
27'
22'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Е. Банада
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
54
Андрей Новак
ВР
26
Антон Шендрик
ЦЗ
87
Сергей Басов
ЦЗ
15
Андрей Запорожан
ЦЗ
2
Артем Сухоцкий
ЦЗ
44
Евгений Банада
ЦП
25
Сергей Чеботаев
ЦП
17
Антон Голенков
ЦП
22
Василий Грицук
АП
13
Артем Черный
ЦФ
9
Виталий Пономарь
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Сталь
13
Александр Бандура
ВР
40
Юрий Путраш
ЛЗ
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
4
Антон Кравченко
ЦЗ
7
Сергей Воронин
ЦЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
17
Роман Карасюк
ЦП
6
Максим Каленчук
ЦП
10
Владислав Кулач
ЦФ
39
Денис Васин
ЦФ
27
Роман Дебелко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Мазяр
Александрия
24
Владислав Леванидов
ВР
27
Сергей Старенький
ЛЗ
3
Станислав Микицей
ЦЗ
5
Александр Матвеев
ПЗ
14
Артем Полярус
ЛП
6
Дмитрий Леонов
ЦП
26
Юрий Коломоец
ЦФ
Сталь
79
Юрий Панькив
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
42
Ростислав Багдасаров
ЦЗ
22
Артем Барановский
ЦЗ
29
Валерий Кучеров
ОП
77
Антон Котляр
ЦФ
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
4-3-1-2
54
Новак
26
Шендрик
15
Запорожан
2
Сухоцкий
87
Басов
44
Банада
25
Чеботаев
17
Голенков
22
Грицук
9
Пономарь
13
Черный
3-2-2-3
13
Бандура
4
Кравченко
7
Воронин
3
Адамюк
40
Путраш
19
Пшеничных
17
Карасюк
6
Каленчук
27
Дебелко
39
Васин
10
Кулач
17
Голенков
27
Старенький
27
Старенький
17
Голенков
22
Грицук
6
Леонов
6
Леонов
22
Грицук
15
Запорожан
26
Коломоец
26
Коломоец
15
Запорожан
39
Васин
77
Котляр
77
Котляр
39
Васин
10
Кулач
29
Кучеров
29
Кучеров
10
Кулач
27
Дебелко
8
Гоменюк
8
Гоменюк
27
Дебелко
Остались в запасе
Александрия
Сталь
24
Владислав Леванидов
ВР
3
Станислав Микицей
ЦЗ
5
Александр Матвеев
ПЗ
14
Артем Полярус
ЛП
Главный тренер
Владимир Шаран
42
Ростислав Багдасаров
ЦЗ
79
Юрий Панькив
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
22
Артем Барановский
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Мазяр
Остались в запасе
24
Владислав Леванидов
ВР
3
Станислав Микицей
ЦЗ
5
Александр Матвеев
ПЗ
14
Артем Полярус
ЛП
Остались в запасе
42
Ростислав Багдасаров
ЦЗ
79
Юрий Панькив
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
22
Артем Барановский
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Шаран
Главный тренер
Владимир Мазяр
Статистика матча Александрия - Сталь
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Сталь
Украина. Плей-офф, 32 тур
Карпаты
3 : 0
19.05.2018
Сталь
Украина. Плей-офф, 31 тур
Сталь
1 : 2
12.05.2018
Александрия
Украина. Плей-офф, 30 тур
Олимпик
0 : 2
06.05.2018
Сталь
Украина. Плей-офф, 29 тур
Сталь
1 : 2
28.04.2018
Черноморец
Украина. Плей-офф, 28 тур
Сталь
1 : 1
21.04.2018
Звезда К
Информация о матче
Главный судья:
Николай Балакин
(Киев)
Стадион:
Ника
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