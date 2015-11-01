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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Александрия - Ворскла
Александрия - Ворскла: обзор матча 01 ноября 2015
Александрия
01.11.2015, воскресенье, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Ворскла
18'
П. Мягков
78'
А. Шиндер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Александрия - Ворскла
Замена
Р. Степанюк
️️️️
В. Пономарь
90'
+3
Замена
М. Козак
️️️️
А. Голенков
83'
Замена
Е. Банада
️️️️
Д. Таргамадзе
81'
78'
ГОЛ! 1:1!
А. Шиндер
Пас отдал
А. Громов
77'
Замена
О. Баранник
️️️️
С. Турсунов
Желтая карточка
П. Мягков
74'
73'
Желтая карточка
М. Бартулович
61'
Желтая карточка
А. Шиндер
46'
Замена
М. Бартулович
️️️️
А. Скляр
26'
Желтая карточка
С. Турсунов
Желтая карточка
А. Матвеев
23'
19'
Желтая карточка
А. Скляр
ГОЛ! 1:0!
П. Мягков
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
24
Владислав Леванидов
ВР
87
Сергей Басов
ЦЗ
8
Павел Мягков
ЦЗ
2
Артем Сухоцкий
ЦЗ
15
Андрей Запорожан
ЦЗ
5
Александр Матвеев
ПЗ
99
Давид Таргамадзе
ЛП
17
Антон Голенков
ЦП
25
Сергей Чеботаев
ЦП
9
Виталий Пономарь
ЦФ
26
Юрий Коломоец
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Ворскла
31
Станислав Богуш
ВР
30
Сергей Симинин
ЦЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
23
Вадим Сапай
ЦЗ
54
Алексей Дитятьев
ЦЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
6
Александр Скляр
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
7
Антон Шиндер
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Александрия
21
Дмитрий Рудик
ВР
32
Максим Имереков
ЦЗ
14
Артем Полярус
ЛП
7
Руслан Степанюк
ОП
44
Евгений Банада
ЦП
72
Михайло Козак
ЦП
13
Артем Черный
ЦФ
Ворскла
1
Дмитрий Непогодов
ВР
99
Николай Квасный
ЛЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
13
Владислав Олейник
ЦП
8
Владимир Одарюк
ПВ
24
Олег Баранник
ЦФ
21
Младен Бартулович
ЦФ
3-2-3-2
24
Леванидов
8
Мягков
2
Сухоцкий
15
Запорожан
87
Басов
5
Матвеев
99
Таргамадзе
25
Чеботаев
17
Голенков
26
Коломоец
9
Пономарь
3-3-1-1-2
31
Богуш
17
Чеснаков
23
Сапай
54
Дитятьев
30
Симинин
19
Ткачук
4
Даллку
6
Скляр
17
Турсунов
28
Громов
7
Шиндер
99
Таргамадзе
44
Банада
44
Банада
99
Таргамадзе
9
Пономарь
7
Степанюк
7
Степанюк
9
Пономарь
17
Голенков
72
Козак
72
Козак
17
Голенков
17
Турсунов
24
Баранник
24
Баранник
17
Турсунов
6
Скляр
21
Бартулович
21
Бартулович
6
Скляр
Остались в запасе
Александрия
Ворскла
21
Дмитрий Рудик
ВР
13
Артем Черный
ЦФ
32
Максим Имереков
ЦЗ
14
Артем Полярус
ЛП
Главный тренер
Владимир Шаран
13
Владислав Олейник
ЦП
8
Владимир Одарюк
ПВ
99
Николай Квасный
ЛЗ
1
Дмитрий Непогодов
ВР
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
Главный тренер
Василий Сачко
Остались в запасе
21
Дмитрий Рудик
ВР
13
Артем Черный
ЦФ
32
Максим Имереков
ЦЗ
14
Артем Полярус
ЛП
Остались в запасе
13
Владислав Олейник
ЦП
8
Владимир Одарюк
ПВ
99
Николай Квасный
ЛЗ
1
Дмитрий Непогодов
ВР
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Шаран
Главный тренер
Василий Сачко
Статистика матча Александрия - Ворскла
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Ярослав Козик
(Мукачево)
Стадион:
Ника
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