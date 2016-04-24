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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Александрия - Днепр
Александрия - Днепр: обзор матча 24 апреля 2016
Александрия
24.04.2016, воскресенье, 19:30
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
0 : 4
Завершен
Днепр
50'
А. Пико
79'
Р. Ротань
89'
Д. Хайро Руис
90'
Б. Гама
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Александрия - Днепр
90'
ГОЛ! 0:4!
Б. Гама
89'
ГОЛ! 0:3!
Д. Хайро Руис
Пас отдал
Б. Гама
Желтая карточка
Эсеола
86'
81'
Замена
Эдмар
️️️️
Е. Шахов
79'
ГОЛ! 0:2!
Р. Ротань
Красная карточка
А. Новак
76'
75'
Замена
Матеус
️️️️
Р. Зозуля
Замена
Эсеола
️️️️
А. Черный
75'
66'
Замена
Р. Ротань
️️️️
Р. Безус
64'
Желтая карточка
Р. Безус
Замена
М. Козак
️️️️
А. Полярус
59'
Замена
В. Грицук
️️️️
Д. Дедечко
56'
50'
ГОЛ! 0:1!
А. Пико
Желтая карточка
Д. Леонов
48'
Желтая карточка
Д. Дедечко
37'
24'
Желтая карточка
Е. Шахов
Желтая карточка
С. Басов
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
54
Андрей Новак
ВР
87
Сергей Басов
ЦЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
15
Андрей Запорожан
ЦЗ
14
Артем Полярус
ЛП
44
Евгений Банада
ЦП
25
Сергей Чеботаев
ЦП
6
Дмитрий Леонов
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
9
Виталий Пономарь
ЦФ
13
Артем Черный
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
36
Андерсон Пико
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
90
Роман Безус
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
7
Джон Хайро Руис
ЦФ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Александрия
24
Владислав Леванидов
ВР
95
Андрей Елсуков
ЦЗ
5
Александр Матвеев
ПЗ
4
Александр Гуськов
ЦП
72
Михайло Козак
ЦП
22
Василий Грицук
АП
18
Эсеола
ЦФ
Днепр
25
Данил Кучер
ВР
5
Александр Сваток
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
8
Эдмар
ЦП
29
Руслан Ротань
ЦП
99
Матеус
ЦФ
3-5-2
54
Новак
87
Басов
32
Имереков
15
Запорожан
14
Полярус
25
Чеботаев
6
Леонов
69
Дедечко
44
Банада
13
Черный
9
Пономарь
4-4-2
27
Лаштувка
19
Чигринский
18
Гуйе
3
Лео Матос
36
Пико
89
Политыло
16
Гама
28
Шахов
90
Безус
10
Зозуля
7
Руис
69
Дедечко
22
Грицук
22
Грицук
69
Дедечко
13
Черный
18
Эсеола
18
Эсеола
13
Черный
14
Полярус
72
Козак
72
Козак
14
Полярус
28
Шахов
8
Эдмар
8
Эдмар
28
Шахов
90
Безус
29
Ротань
29
Ротань
90
Безус
10
Зозуля
99
Матеус
99
Матеус
10
Зозуля
Остались в запасе
Александрия
Днепр
95
Андрей Елсуков
ЦЗ
4
Александр Гуськов
ЦП
24
Владислав Леванидов
ВР
5
Александр Матвеев
ПЗ
Главный тренер
Владимир Шаран
25
Данил Кучер
ВР
5
Александр Сваток
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Остались в запасе
95
Андрей Елсуков
ЦЗ
4
Александр Гуськов
ЦП
24
Владислав Леванидов
ВР
5
Александр Матвеев
ПЗ
Остались в запасе
25
Данил Кучер
ВР
5
Александр Сваток
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
Главный тренер
Владимир Шаран
Главный тренер
Мирон Маркевич
Статистика матча Александрия - Днепр
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Главный судья:
Николай Балакин
(Киев)
Стадион:
Ника
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