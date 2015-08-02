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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлист - Александрия
Металлист - Александрия: обзор матча 02 августа 2015
Металлист
02.08.2015, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Александрия
63'
А. Довгий
90+2'
А. Сухоцкий
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлист - Александрия
90'
+2
Желтая карточка
А. Сухоцкий
90'
+2
ГОЛ! 1:1!
А. Сухоцкий
Замена
А. Путивцев
️️️️
А. Курилов
88'
Замена
В. Чурко
️️️️
Д. Лепа
79'
76'
Замена
С. Старенький
️️️️
А. Голенков
66'
Замена
М. Козак
️️️️
А. Черный
ГОЛ! 1:0!
А. Довгий
Пас отдал
А. Беседин
63'
60'
Желтая карточка
А. Голенков
Замена
А. Беседин
️️️️
С. Кулиш
57'
Желтая карточка
А. Довгий
56'
23'
Желтая карточка
А. Шендрик
Желтая карточка
Д. Лепа
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
23
Сергей Погорелый
ВР
2
Дмитрий Рыжук
ЦЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
7
Станислав Кулиш
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
80
Владимир Приёмов
ЦФ
9
Сергей Рудыка
ЦФ
Александрия
54
Андрей Новак
ВР
87
Сергей Басов
ЦЗ
26
Антон Шендрик
ЦЗ
15
Андрей Запорожан
ЦЗ
2
Артем Сухоцкий
ЦЗ
17
Антон Голенков
ЦП
25
Сергей Чеботаев
ЦП
44
Евгений Банада
ЦП
22
Василий Грицук
АП
13
Артем Черный
ЦФ
9
Виталий Пономарь
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Металлист
1
Денис Сидоренко
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
55
Александр Нойок
ОП
9
Сергей Назаренко
ЦП
11
Вячеслав Чурко
ПВ
41
Артем Беседин
ЦФ
Александрия
24
Владислав Леванидов
ВР
27
Сергей Старенький
ЛЗ
3
Станислав Микицей
ЦЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
72
Михайло Козак
ЦП
6
Дмитрий Леонов
ЦП
26
Юрий Коломоец
ЦФ
4-3-3
23
Погорелый
2
Рыжук
2
Полянский
23
Соболь
78
Курилов
8
Ковальчук
7
Кулиш
6
Довгий
9
Рудыка
80
Приёмов
11
Лепа
4-3-1-2
54
Новак
26
Шендрик
15
Запорожан
2
Сухоцкий
87
Басов
17
Голенков
25
Чеботаев
44
Банада
22
Грицук
9
Пономарь
13
Черный
11
Лепа
11
Чурко
11
Чурко
11
Лепа
78
Курилов
5
Путивцев
5
Путивцев
78
Курилов
7
Кулиш
41
Беседин
41
Беседин
7
Кулиш
17
Голенков
27
Старенький
27
Старенький
17
Голенков
13
Черный
72
Козак
72
Козак
13
Черный
13
Черный
6
Леонов
6
Леонов
13
Черный
Остались в запасе
Металлист
Александрия
55
Александр Нойок
ОП
1
Денис Сидоренко
ВР
22
Евгений Зубейко
ПЗ
9
Сергей Назаренко
ЦП
24
Владислав Леванидов
ВР
3
Станислав Микицей
ЦЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
26
Юрий Коломоец
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Остались в запасе
55
Александр Нойок
ОП
1
Денис Сидоренко
ВР
22
Евгений Зубейко
ПЗ
9
Сергей Назаренко
ЦП
Остались в запасе
24
Владислав Леванидов
ВР
3
Станислав Микицей
ЦЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
26
Юрий Коломоец
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Статистика матча Металлист - Александрия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Бойко
(Иванков, Киевская область)
Стадион:
ОСК Металлист
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