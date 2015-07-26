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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Александрия - Металлург
Александрия - Металлург: обзор матча 26 июля 2015
Александрия
26.07.2015, воскресенье, 19:30
Украина. Премьер-Лига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Металлург
4'
В. Пономарь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Александрия - Металлург
Желтая карточка
С. Басов
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
А. Каплиенко
90'
Желтая карточка
Е. Клименчук
Замена
С. Старенький
️️️️
А. Голенков
88'
87'
Замена
Р. Платон
️️️️
И. Жураховский
83'
Замена
Е. Клименчук
️️️️
Р. Попов
Замена
Ю. Коломоец
️️️️
В. Пономарь
83'
Желтая карточка
А. Полярус
81'
72'
Замена
Д. Игнатенко
️️️️
И. Корнев
Замена
А. Полярус
️️️️
В. Грицук
69'
Желтая карточка
Е. Банада
67'
Желтая карточка
В. Грицук
57'
49'
Желтая карточка
Р. Помазан
47'
Желтая карточка
Р. Попов
13'
Желтая карточка
И. Корнев
ГОЛ! 1:0!
В. Пономарь
Пас отдал
А. Сухоцкий
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
54
Андрей Новак
ВР
15
Андрей Запорожан
ЦЗ
2
Артем Сухоцкий
ЦЗ
26
Антон Шендрик
ЦЗ
87
Сергей Басов
ЦЗ
17
Антон Голенков
ЦП
44
Евгений Банада
ЦП
25
Сергей Чеботаев
ЦП
22
Василий Грицук
АП
9
Виталий Пономарь
ЦФ
13
Артем Черный
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Металлург
16
Тимофей Шеремета
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
6
Роман Помазан
ЦЗ
95
Сергей Кулинич
ЦЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
11
Никита Татарков
ЛВ
19
Илья Корнев
ЦП
21
Игорь Жураховский
ЦП
81
Валериан Гвилия
ЦП
95
Роман Попов
ЦФ
28
Дмитрий Юсов
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Александрия
24
Владислав Леванидов
ВР
27
Сергей Старенький
ЛЗ
5
Александр Матвеев
ПЗ
14
Артем Полярус
ЛП
6
Дмитрий Леонов
ЦП
72
Михайло Козак
ЦП
26
Юрий Коломоец
ЦФ
Металлург
1
Максим Старцев
ВР
22
Егор Клименчук
ЛЗ
70
Артем Захаров
ЦП
26
Иван Комлев
ЦП
77
Данил Игнатенко
ЦП
24
Руслан Платон
ЦФ
4-3-1-2
54
Новак
15
Запорожан
26
Шендрик
87
Басов
2
Сухоцкий
17
Голенков
44
Банада
25
Чеботаев
22
Грицук
13
Черный
9
Пономарь
4-3-1-2
16
Шеремета
6
Помазан
95
Кулинич
22
Лисицкий
18
Каплиенко
19
Корнев
21
Жураховский
81
Гвилия
11
Татарков
28
Юсов
95
Попов
17
Голенков
27
Старенький
27
Старенький
17
Голенков
22
Грицук
14
Полярус
14
Полярус
22
Грицук
9
Пономарь
26
Коломоец
26
Коломоец
9
Пономарь
95
Попов
22
Клименчук
22
Клименчук
95
Попов
19
Корнев
77
Игнатенко
77
Игнатенко
19
Корнев
21
Жураховский
24
Платон
24
Платон
21
Жураховский
Остались в запасе
Александрия
Металлург
24
Владислав Леванидов
ВР
5
Александр Матвеев
ПЗ
6
Дмитрий Леонов
ЦП
72
Михайло Козак
ЦП
Главный тренер
Владимир Шаран
70
Артем Захаров
ЦП
26
Иван Комлев
ЦП
1
Максим Старцев
ВР
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Остались в запасе
24
Владислав Леванидов
ВР
5
Александр Матвеев
ПЗ
6
Дмитрий Леонов
ЦП
72
Михайло Козак
ЦП
Остались в запасе
70
Артем Захаров
ЦП
26
Иван Комлев
ЦП
1
Максим Старцев
ВР
Главный тренер
Владимир Шаран
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Статистика матча Александрия - Металлург
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Пасхал
(Херсон)
Стадион:
Ника
Новости команд
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