Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Сталь - Александрия
Сталь - Александрия: обзор матча 05 марта 2016
Сталь
05.03.2016, суббота, 15:00
Украина. Премьер-Лига, 17 тур
2 : 2
Завершен
Александрия
15'
А. Кравченко
74'
Р. Дебелко
28'
В. Пономарь
59'
А. Запорожан (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сталь - Александрия
Желтая карточка
Р. Карасюк
90'
+5
90'
+2
Замена
А. Шендрик
️️️️
С. Кулиш
82'
Желтая карточка
А. Черный
80'
Замена
Д. Леонов
️️️️
В. Пономарь
Замена
Р. Дебелко
️️️️
Г. Малакян
74'
ГОЛ! 2:2!
Р. Дебелко
Пас отдал
Е. Будник
74'
Желтая карточка
Г. Малакян
70'
68'
Желтая карточка
С. Микицей
66'
Замена
А. Черный
️️️️
М. Козак
Замена
Е. Будник
️️️️
А. Барановский
64'
59'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Запорожан
Желтая карточка
М. Каленчук
56'
Желтая карточка
Н. Ищенко
50'
28'
ГОЛ! 1:1!
В. Пономарь
Желтая карточка
Д. Васин
19'
ГОЛ! 1:0!
А. Кравченко
Пас отдал
Д. Лазич
15'
14'
Желтая карточка
М. Козак
Желтая карточка
А. Барановский
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сталь
79
Юрий Панькив
ВР
4
Антон Кравченко
ЦЗ
7
Сергей Воронин
ЦЗ
22
Артем Барановский
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
17
Роман Карасюк
ЦП
23
Гор Малакян
ЦП
6
Максим Каленчук
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
7
Эдгар Малакян
ПП
39
Денис Васин
ЦФ
Главный тренер
Эрик ван дер Мер
Александрия
24
Владислав Леванидов
ВР
40
Юрий Путраш
ЛЗ
3
Станислав Микицей
ЦЗ
15
Андрей Запорожан
ЦЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
87
Сергей Басов
ЦЗ
99
Давид Таргамадзе
ЛП
44
Евгений Банада
ЦП
7
Станислав Кулиш
ЦП
72
Михайло Козак
ЦП
9
Виталий Пономарь
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Сталь
13
Александр Бандура
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
37
Габриэль
ЦЗ
29
Валерий Кучеров
ОП
77
Антон Котляр
ЦФ
27
Роман Дебелко
ЦФ
Александрия
21
Дмитрий Рудик
ВР
27
Сергей Старенький
ЛЗ
26
Антон Шендрик
ЦЗ
14
Артем Полярус
ЛП
25
Сергей Чеботаев
ЦП
6
Дмитрий Леонов
ЦП
13
Артем Черный
ЦФ
4-5-1
79
Панькив
4
Кравченко
22
Барановский
32
Ищенко
7
Воронин
17
Карасюк
23
Малакян
6
Каленчук
10
Лазич
7
Малакян
39
Васин
3-2-4-1
24
Леванидов
15
Запорожан
32
Имереков
87
Басов
3
Микицей
40
Путраш
44
Банада
7
Кулиш
72
Козак
99
Таргамадзе
9
Пономарь
22
Барановский
11
Будник
11
Будник
22
Барановский
23
Малакян
27
Дебелко
27
Дебелко
23
Малакян
72
Козак
13
Черный
13
Черный
72
Козак
7
Кулиш
26
Шендрик
26
Шендрик
7
Кулиш
9
Пономарь
6
Леонов
6
Леонов
9
Пономарь
Остались в запасе
Сталь
Александрия
29
Валерий Кучеров
ОП
77
Антон Котляр
ЦФ
37
Габриэль
ЦЗ
13
Александр Бандура
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
Главный тренер
Эрик ван дер Мер
25
Сергей Чеботаев
ЦП
21
Дмитрий Рудик
ВР
27
Сергей Старенький
ЛЗ
14
Артем Полярус
ЛП
Главный тренер
Владимир Шаран
Остались в запасе
29
Валерий Кучеров
ОП
77
Антон Котляр
ЦФ
37
Габриэль
ЦЗ
13
Александр Бандура
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
Остались в запасе
25
Сергей Чеботаев
ЦП
21
Дмитрий Рудик
ВР
27
Сергей Старенький
ЛЗ
14
Артем Полярус
ЛП
Главный тренер
Эрик ван дер Мер
Главный тренер
Владимир Шаран
Статистика матча Сталь - Александрия
6
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Сталь
Украина. Плей-офф, 32 тур
Карпаты
3 : 0
19.05.2018
Сталь
Украина. Плей-офф, 31 тур
Сталь
1 : 2
12.05.2018
Александрия
Украина. Плей-офф, 30 тур
Олимпик
0 : 2
06.05.2018
Сталь
Украина. Плей-офф, 29 тур
Сталь
1 : 2
28.04.2018
Черноморец
Украина. Плей-офф, 28 тур
Сталь
1 : 1
21.04.2018
Звезда К
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Бойко
(Иванков, Киевская область)
Стадион:
Метеор
Новости команд
Все
Сталь
Александрия
«Александрия» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2026
23 мая
«Александрия» – «Кривбасс»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.65
22 мая
«Рух» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Рух» – «Александрия»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 3.05
16 мая
«Александрия» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2026
12 мая
УПЛ. Киевское «Динамо» обыграло «Шахтер» и другие результаты
2018.05.19 21:41
УПЛ. «Сталь» и «Черноморец» проиграли свои матчи и вылетели в первую лигу
2018.05.12 18:59
1
УПЛ. Гол Чичикова помог «Звезде» обыграть «Олимпик» и другие результаты
2018.04.28 19:04
2
Матч молодежного первенства УПЛ был остановлен из-за подозрений в нечестном характере игры
2018.04.28 09:06
3
УПЛ. «Шахтер» «Ворскла» и другие результаты
2018.04.21 18:50
«Александрия» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2026
23 мая
«Александрия» – «Кривбасс»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.65
22 мая
«Рух» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Рух» – «Александрия»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 3.05
16 мая
«Александрия» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2026
12 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+